Milan, così fa male: Xabi Alonso lo ricorda in conferenza, la frecciata è improvvisa

L’ex centrocampista spagnolo punge il popolo rossonero, rievocato un ricordo che non fa piacere ai tifosi.

La stagione del Milan non è cominciata nel migliore dei modi: la squadra di Fonseca ha dovuto attendere la quarta giornata di campionato per vincere la prima partita. Una vittoria importante, quella col Venezia, che però è stata spazzata via dalla sconfitta in Champions League contro il Liverpool. Domani torna a suonare quella musichetta che fa sognare gli appassionati di questo sport e il Milan scenderà in campo contro il Bayern Leverkusen. Questa volta i tifosi si aspettano un esito diverso.

Alla sfida di domani i rossoneri arrivano con sei punti in più in campionato, con un derby vinto e sopratutto con due prestazioni convincenti. Fonseca avrà bisogno di tempo per mettere in pratica tutte le sue idee, ma i primi cambiamenti cominciano a dare alcuni frutti. Il Milan sta trovando un assetto tattico che funziona e in Germania proverà a sfruttarne le caratteristiche più importati. Su tutte, il tecnico portoghese potrebbe puntare sulle ripartenze, un’arma che può far molto male ad una squadra che vuole controllare il gioco. Lo stesso Xabi Alonso l’ha fatto presente in conferenza, nella quale ha parlato anche di un suo piacevole ricordo da calciatore contro il Milan.

Xabi Alonso punzecchia il Milan: emergono i ricordi del 2005

La storia del Milan è legata a quella della Champions League e Xabi Alonso lo sa. Quando lo spagnolo era calciatore, la società rossonera era una delle più forti e vincenti nel mondo intero. Nei primi anni del ventunesimo secolo, il Milan è arrivato tre volte in finale di Champions e per due volte ha incrociato il Liverpool. In quegli anni, tra le file dei Reds, c’era proprio Xabi Alonso, che in conferenza stampa ha ricordato la finale vinta contro gli uomini di Ancelotti nel 2005.

Queste le parole del tecnico spagnolo: “Quella partita vinta fu importantissima per la mia carriera: parliamo ancora di quella notte dopo 20 anni, è un bellissimo ricordo quello vissuto a Istanbul. Poi, 2 anni dopo, giocammo un’altra finale contro di loro e la perdemmo, ma la vittoria del 2005 fu incredibile“.

Xabi Alonso non dimentica quella vittoria, ma allo stesso tempo elogia il Milan: ” Si tratta del passato, è stato 20 anni fa, dobbiamo pensare a domani. Il Milan è la storia in Champions, l’ho sempre seguito: Sacchi, Capello e i grandissimi giocatori avuti. Giocare contro di loro è un grande onore per noi” e ancora “Giocare contro le italiane è difficile: bisognerà tenere palla con pazienza. Loro sono pronti a difendere bassi ma sanno anche gestire bene la palla e Fonseca sta cercando di dare quello stile alla squadra. Hanno un’idea e un sistema. Ci siamo preparati bene, vedremo“.

Quella di domani sarà una sfida importante per due club che vengono da periodi storici decimante diversi. Il Milan ha vinto tutto e la sua storia parla per sé, il Bayer Leverkusen viene da una stagione straordinaria e la sua storia vuole cominciare a scriverla adesso. Sarà una notte magica quella della Bay Arena, una notte nella quale si intrecceranno presente, passato e futuro.