Il giocatore rossonero non ci sta: scatta il confronto con Paulo Fonseca dopo Milan-Venezia. L’attaccante è amareggiato.

Dopo tre gare passate a digiuno di vittorie, con soli due punti collezionati, nell’ultimo weekend di Serie A il Milan di mister Paulo Fonseca ha ritrovato il sorriso, assaporando il dolce gusto dei tre punti. La squadra rossonera si è imposta di prepotenza in casa contro il Venezia di Eusebio Di Francesco, facendosi bastare soltanto il primo tempo per archiviare la questione.

Al Milan sono serviti poco meno di 30 minuti per incanalare la partita, regalando spettacolo a San Siro. I rossoneri hanno liquidato la pratica Venezia mettendo a segno un roboante poker, frutto dei gol di Theo Hernandez, Fofana, Pulisic e Abraham. Alla festa rossonera non ha preso parte Luka Jovic, rimasto in rimasto in panchina per tutta la gara. L’attaccante si sarebbe dimostrato a dir poco deluso dalla scelta di mister Paulo Fonseca, con cui al termine del match avrebbe avuto un faccia a faccia.

Scatta il confronto tra Fonseca e Jovic

Dopo il triplice fischio di Milan-Venezia, tra le file rossonere sarebbe andato in scena un attento confronto tra mister Paulo Fonseca e Luka Jovic. Secondo quanto riportato dal quotidiano ‘La Gazzetta dello Sport’, l’attaccante serbo avrebbe esternato disappunto e delusione per non essere entrato neanche a risultato acquisito.

Dopo le scarse risposte ricevuto dal centravanti classe 1997 in avvio, Paulo Fonseca ha preferito concedere ad Abraham una chance nella formazione titolare. Fiducia che è stata ripagata con una prestazione di ottimo spessore, culminata da un rigore procurato e una rete arrivata proprio dagli undici metri.

Inoltre, l’allenatore ex Roma non ci ha pensato su due volte nel lanciare nella mischia Alvaro Morata nel corso della ripresa, preferendolo a Jovic. Il tecnico avrebbe ritenuto più opportuno inserire lo spagnolo, rientrato dall’infortunio muscolare, per permettergli di mettere minuti nella gambe in vista del Liverpool.

Con l’ottimo impatto di Tammy Abraham e il ritorno in gruppo di Alvaro Morata, Luka Jovic adesso è scalato vertiginosamente nelle gerarchie di mister Paulo Fonseca. Per recuperare e mettersi in una posizione di rilievo nelle scelte tattiche del tecnico, l’attaccante serbo dovrà assolutamente collezionare una serie di prove convincenti, quando chiamato in causa.

Per ora, l’unico palcoscenico a disposizione di Luka Jovic è la Serie A, non essendo stato inserito nella lista per la Champions League. Almeno fino a gennaio, l’attaccante serbo sarà out dalla competizione europea. Jovic dovrà sfruttare la minima occasione che gli concederà Fonseca per dimostrare di essere all’altezza di vestirà la maglia rossonera.