Milan, dichiarazione in controtendenza sul giocatore: le parole a sorpresa

L’ex giocatore del Milan esce a sorpresa con una dichiarazione in controtendenza e c’entra un rossonero; le sue parole.

Il Milan sta vivendo un inizio di stagione buio. Una sola vittoria è stata conquistata in queste prime partite e la batosta subita in Champions League ha aggiunto ulteriori problematiche all’ambiente. Sul banco degli imputati ecco Ibrahimovic e Fonseca prima di tutti. Anche i nuovi acquisti però sono stati messi alla gogna, il solo Pavlovic, anche se nell’ultima uscita contro il Liverpool non ha eccelso, si salva per via delle buone prestazioni nelle prime giornate assieme al volenteroso Abraham e Morata che deve ancora mostrare tanto.

Domani sera andrà in scena il Derby di Milano a San Siro e il Diavolo vorrà conquistare una vittoria dopo ben sei sconfitte consecutive contro i cugini. Per fare in modo che ciò accada Fonseca stravolge tutto. Si passa ad una nuova formazione, l’attacco sarà composto da Abraham e Morata ma questa volta titolari assieme dal primo minuto. Tra gli altri ecco anche la titolarità di Emerson Royal, il nuovo acquisto sarà titolare per via del forfait di Calabria ed è proprio sul giocatore brasiliano che c’è stata una dichiarazione a sorpresa.

Le parole su Royal stupiscono, Cafu è sicuro del suo talento

Il giocatore brasiliano arrivato dal Tottenham non ha avuto un impatto positivo al Milan. Alcune buone giocate sono state viste, ma lontane dall’acquisto che il Milan, fino ad ora, pensava di aver messo a segno. Eppure adesso arriva l’elogio di un ex rossonero che di quel ruolo certamente se ne intende. Si tratta di Cafu che a La Gazzetta dello Sport esprime la sua idea su Royal, le sue parole:

Lui è bravissimo e, anche se nel Tottenham ha giocato poco, sono convinto che nel Milan farà molto bene. È un giovane e se si sblocca può dare molto alla squadra perché ha forza e grinta.

Queste sono state le parole di Pendolino verso il connazionale. Il 25enne, secondo l’ex leggenda, può mostrare molto se messo in condizioni e il Milan potrebbe essere un ottimo palcoscenico per sbocciare. DomaniEmerson Royal sarà titolare contro l’Inter che da tanto tempo il Milan vuole battere e sarebbe la miglior partita per decidere di sfoderare un’ottima prestazione. I tifosi infatti sono ancora scettici sul suo arrivo in rossonero e sarà importante per lui far cambiare idea ai tifosi milanisti.