Milan, dopo il Derby la decisione: la probabile scelta del club

Al termine della partita contro l’Inter per il Milan potrebbe esserci un giro di boa importante. Il club forse ha deciso.

La partita tra Inter e Milan deve ancora iniziare eppure sembra che non si parli di altro che del futuro della squadra rossonera e del futuro di Fonseca dopo il match di San Siro. In questo inizio di stagione il Milan ha certamente deluso le aspettative, sia sotto il punto di vista del gioco che dal punto di vista della mentalità dei giocatori. Ed è per questo che Fonseca è stato subito messo alla gogna.

Tra scelte discutibili di formazione ed alcuni errori tattici il tecnico portoghese non ha iniziato bene e il tifo rossonero l’ha subito “bocciato”. Il Derby di questa sera potrebbe essere un punto di svolta sotto tanti punti di vista. In caso di vittoria si recuperebbero dei punti riacciuffando proprio l’Inter in classifica, in caso di sconfitta, scenario peggiore possibile, il club potrebbe prendere una drastica scelta. Il cambio in panchina è dunque possibile?

Milan, dopo il Derby si decide già il futuro di Fonseca?

Lo scontro con Simone Inzaghi sarà decisivo per il Milan e per il futuro di Paulo Fonseca al Milan. Il tecnico rossonero non sta rispettando le aspettative del club ed un campionato portato avanti su questa falsariga sarebbe a dir poco fallimentare. Nonostante un mercato buono i rossoneri non riescono ancora a trovare un equilibrio. Per questo motivo dopo sei partite appena il Derby di Milano per Fonseca potrebbe essere decisivo.

In caso di sconfitta c’è il rischio esonero e sembra essere un opzione reale dato che ora spuntano anche i nomi per sostuire il tecnico rossonero. Tra le opzioni troviamo quelle di Sarri, Terzic e Tudor tra gli altri. Tuttavia Ibrahimovic e il Milan, secondo calciomercato.com, sembrano aver scartato l’idea di Terzic, ex allenatore del Borussia che ha fatto bene in Germania.

Invece Ibra starebbe spingendo per Igor Tudor, un profilo più carismatico che potrebbe essere una opzione concreta in caso di esonero di Fonseca. Queste ore di avvicinamento al Derby dunque si fanno sempre più calde per il club e la squadra che ora viene sempre più messa in dubbio dai tifosi, solo un risultato positivo potrà ribaltare i pronostici. Alle 20:45 dunque ci sarà il fischio d’inizio della partita più attesa della giornata.