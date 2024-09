Milan, è arrivato il suo momento? La notizia arriva direttamente da Fonseca

Oggi si è tenuta la conferenza stampa pre-partita di Fonseca. Tanti spunti e tante idee, anche qualche novità su alcuni giocatori.

Domani il Milan affornterà il Venezia in quella che sarà una gara alla caccia dei tre punti per entrambe le squadre. Due punti per il Milan, uno per la squadra di Di Francesco. Conquistare la prima vittoria per il Milan adesso è essenziale e tutto passa dalla formazione titolare e dai giocatori che scendono in campo dal primo minuto, bisognerà esprimere un gioco migliore rispetto alle ultime uscite.

Potrebbe esserci Abraham davanti a sostenere l’attacco e forse Reijnders trequartista non sarà solo una fantasia in maglia rossonera. Ancora dubbi su Theo e Leao ma Fonseca ha anche reso noto che in prima squadra ora ci saranno delle novità. Sapevamo già di Zeroli, giocatore che abbiamo imparato a conoscere meglio negli ultimi mesi, ora potrebbe presto toccare anche a Silvano Vos, nuovo acquisto rossonero che ora si aggrega alla prima squadra come annunciato da Fonseca.

Fonseca si affida anche a Vos? La notizia lanciata in conferenza stampa

Silvano Vos, classe 2005 arrivato dall’Ajax in estate. Ora è aggregato con il Milan Futuro, in Serie C, ma presto potrebbero cambiare le carte in tavola. Paulo Fonseca difatti potrebbe affidare il centrocampo anche ai giovanissimi. L’infortunio di Bennacer crea spazio a centrocampo e il tecnico rossonero in conferenza stampa parla così su Vos, centrocampista olandese che ha già mostrato ottime qualità nelle prime uscite col Milan dei giovanissimi:

Ha iniziato ad allenarsi con noi questa settimana. L’avevo già guardato prima, ha confermato che è un giocatore di qualità, gli piace avere la palla e vuole avere grande partecipazione nel possesso offensivo. Tecnicamente è forte, può essere centrocampista ma anche trequartista. Mi è piaciuto molto il lavoro che ha fatto con noi questa settimana. Con l’infortunio di Bennacer lui e Zeroli lavoreranno con la prima squadra.

Così Fonseca annuncia che Vos ora sarà della prima squadra e si aggregherà assieme al già rodato Zeroli. Dunque giovanissimi alla ribalta e come già Fonseca ci ha abituati non è da escludere che possano esserci sempre novità nella formazione titolare o a gara in corso. Per il mister del Milan difatti sembrano non esserci titolari fissi ad ora e chissà che questa pratica porti fortuni o meno a questo nuovo Milan.