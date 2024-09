Milan e Inter, che mazzata: la notizia ora è ufficiale, ormai non c’è speranza

La notizia era nell’aria negli ultimi giorni, ma ora è ufficiale e sia Inter che Milan mancheranno cosi questa gradevole opportunità.

Domenica sera abbiamo assistito ad un grande spettacolo a San Siro con i tifosi di Inter e Milan che hanno dato vita ad un grandissimo spettacolo, tra coreografia, reti e tantissime emozioni con lo stadio che ha registrato tra le altre cose record di incassi, numeri clamorosi e un grandissimo pubblico in uno degli stadi più grandi e importanti in Europa.

San Siro vive però da anni in una fase di stallo, Inter e Milan vogliono andare via mentre il Comune spinge per la permanenza, c’è chi vorrebbe i lavori per rifare lo stadio e chi invece spinge per l’addio ma questa incertezza ha portato ad una pesante doccia fredda per Inter e Milan ma soprattutto per il Comune di Milano. La finale di Champions League non si disputerà a Milano!

Niente Milano, arriva la conferma ufficiale

E’ ormai confermato, la finale di Champions League 2027 non si terrà a Milano, sede dove inizialmente poteva tenersi l’evento. Come riporta Sky Sport il Comune di Milano non poteva garantire che lo stadio San Siro non fosse soggetto a lavori o una possibile ristrutturazione durante quel periodo, e per questo Milano è stata esclusa”.

Una brutta notizia per Inter e Milan: non sappiamo se nel 2027 i due club riusciranno o meno a partecipare a quella Champions League, ma sicuramente non potranno disputare la finale in casa, la notizia ora è certa.