Milan, è terzo posto sul monte ingaggi: netta la distanza dall’Inter

Se in campo le cose non vanno molto bene, il Milan può comunque sorridere dal punto di vista finanziario. Netto il divario.

La stagione del Milan è cominciata piuttosto negativamente. Rispetto alla scorsa stagione sono cambiate tante cose, dalla guida tecnica fino ai giocatori con nuovi acquisti e giocatori più esperti che hanno salutato la rosa rossonera. L’inizio stagione è stato traumatico, zero vittorie in tre partite ed una difesa che ha subito troppo.

Al rientro dalla sosta Fonseca dovrà risolvere i problemi, i tifosi sperano in un inversione di tendenza per avvicinare i piani alti della classifica. Il Milan ha investito ma allo stesso tempo negli ultimi tempi ha avuto una particolare oculatezza in chiave economica e lo dimostrano i tetti riguardanti il monte ingaggi. Il Milan compra, ma con una particolare attenzione al tetto stipendi e senza eccedere, questo ha aiutato e ha fatto si che il club sia rientrato nei parametri del Fair Play Finanziario.

I colleghi di Calcio e Finanza hanno pubblicato in queste ore un’analisi riguardante il tetto ingaggi della Serie A ed il Milan è terzo in questa particolare classifica. 104 milioni è il corrispettivo degli ingaggi per la squadra rossonera, nella media per un top club ma nettamente indietro rispetto ai cugini dell’Inter.

Milan, la situazione del monte ingaggi

L’Inter domina questa statistica con 141,7 milioni di euro davanti alla Juventus ferma a 111.7 e appunto ai rossoneri, fermi a 104.3, per la precisione. Questi club sono gli unici tre in Italia sopra i 100 milioni ma il Milan lavora da anni per abbassare notevolmente questo dato e il lavoro fatto dalla dirigenza è esemplare, da questo punto di vista.

Il giocatore più pagato della rosa è Rafael Leao che percepisce 5 milioni netti all’anno, subito sopra ad Alvaro Morata e Tammy Abraham (quest’ultimo in prestito) mentre sono da adeguare i contratti di Theo Hernandez (4 milioni) e soprattutto Mike Maignan, fermo a quota 2.8 ed entrambi con il contratto in scadenza nel 2026.

Tornando alla classifica relativa agli stipendi della Serie A il Milan è davanti a Roma e Napoli, rispettivamente quarto e quinto in classifica ed entrambe sotto i 90 milioni di euro. I numeri sono tutti dalla parte rossonera e ora la squadra deve rispondere sul campo e dimostrare il proprio valore al rientro dalla sosta.