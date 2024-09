Milan, Fofana rivela: “Dopo il derby è successo questo”, poi su Fonseca

In una recente intervista Youssouf Fofana ha rivelato cosa è accaduto dopo la vittoria del derby. Parole anche su Paolo Fonseca.

Vera e propria boccata d’aria fresca per il Milan che dopo quasi due anni è tornato a vincere il derby contro l’Inter, provando anche ad uscire dal periodo negativo. Nonostante i favori dei pronostici pendessero tutti dalla parte dei Nerazzurri, i ragazzi di Paulo Fonseca hanno sfoderato la loro miglior prestazione dall’inizio del campionato, dimostrando di saper essere all’altezza dei grandi club.

Ovviamente il successo di domenica non può che essere considerato solo un punto di partenza. Questi tre punti hanno riacceso la luce in casa Milan, ma questa luce dovrà restare accesa ancora per molto tempo. Lo sanno bene i tifosi, che sperano che il tragico avvio di stagione sia ormai alle spalle, ma lo sa bene anche la squadra.

Il prossimo impegno sul calendario del club rossonero è quello di venerdì contro il Lecce a San Siro, dove la vittoria è ovviamente l’unico risultato accettabile. Negli scorsi minuti a mandare un messaggio a tutto il popolo rossonero è stato Youssouf Fofana. Il centrocampista francese ha sottolineato cosa è accaduto dopo il derby vinto.

Fofana sicuro dopo il derby: “È tornata la fiducia che un po’ mancava”

L’ex Monaco è stato protagonista di un’intervista ai microfoni di SportMediaset, rivelando che dopo il successo contro l’Inter il club sembra aver ritrovato la fiducia che era un po’ andata a scemare dopo gli ultimi risultati. Il francese ha poi speso qualche parole anche per il tecnico Fonseca:

Dopo la vittoria contro l’Inter è aumentata la fiducia che un po’ mancava: adesso può iniziare qualcosa di nuovo. Fonseca mi chiede di dare equilibrio: vuole che io sia aggressivo per recuperare al più presto il pallone.

Queste le dichiarazioni di Fofana che è, dunque, sicuro di come la vittoria contro l’Inter possa avere un impatto per il proseguo della stagione. Il centrocampista rossonero parla, infatti, di una fiducia ritrovata dopo un periodo senza dubbio tutt’altro che semplice.

Il classe ’99 ha poi parlato anche di Fonseca e di quali siano le richieste del tecnico portoghese. L’ex Monaco ha il compito di dare muscoli al centrocampo, facendo da collante tra il reparto difensivo e quello offensivo. Un po’ come tutta la squadra, l’avvio di stagione di Fofana non è sicuramente stato dei migliori. Nel secondo tempo del derby si è, però, visto un giocatore decisamente diverso.