Milan, Fonseca a rischio esonero? Furlani ha già pronta la lista dei sostituti

Paulo Fonseca rischia grosso: Giorgio Furlani avrebbe già pronta una lista di nomi da valutare in caso di esonero del tecnico portoghese.

Dopo la pausa per le nazionali, il Milan di mister Paulo Fonseca questo weekend si prepara a riprendere in mano il discorso campionato. Nell’ultimo turno di Serie A, la squadra rossonera è riuscita a racimolare appena un punto dalla trasferta romana contro la Lazio, ottenendo il secondo pareggio stagionale dopo quello al debutto casalingo con il Torino. Nel mezzo, il brutto ko subito al Tardini per mano del Parma.

Il Milan andrà alla ricerca del primo successo in stagione a margine del match col Venezia, in programma sabato alle ore 20:45 per la quarta giornata di Serie A. I ragazzi di Fonseca proveranno a sfruttare il fattore campo, cercando di trasformare la carica dei circa 70 mila di San Siro in vittoria. Il Milan ha l’obbligo di cambiare assolutamente rotta, altrimenti a farne le spese sarà proprio Paulo Fonseca. Un ulteriore passo falso potrebbe costare molto caro al tecnico portoghese. Per tutelarsi, Giorgio Furlani avrebbe già stilato una lista di candidati nel caso in cui l’ex Roma non riuscisse a dare una sterzata alla stagione.

Fonseca rischia grosso: Furlani ha già una lista di sostituti

La posizione di mister Paulo Fonseca potrebbe compromettersi da un momento all’altro. Secondo quanto riportato dal quotidiano ‘Tuttosport’, il tecnico portoghese si gioca il suo futuro sulla panchina del Milan nelle prossime tre sfide, tra Serie A e Champions League. L’ex allenatore della Roma proverà a cambiare marcia nei match contro Venezia, Liverpool e Inter.

Fonseca ha bisogno di dare una forte scossa al proprio cammino in rossonero, iniziato nel peggiore dei modi. Dati alla mano, il tecnico portoghese è stato il peggior allenatore debuttante sulla panchina del Diavolo negli ultimi 40 anni. Fonseca in tre gare, di fatto, ha totalizzato a malapena 2 punti. Nessuno ha fatto peggio di lui.

Per tenersi stretto il timone rossonero, il mister deve necessariamente invertire la tendenza nelle prossime tre gare. Fonseca ha l’obbligo di lanciare dei segnali positivi sia sul piano del gioco che in termini di risultati. Qualora non arrivassero, Giorgio Furlani si attiverebbe per il cambio di allenatore.

Sulla figura di Paulo Fonseca, infatti, iniziando a fluttuare i fantasmi di alcuni allenatori di ottimo calibro, che sono tuttora in cerca di una nuova squadra da guidare. Giorgio Furlani avrebbe già vagliato una lista di possibili candidati in caso di esonero di Fonseca. Nell’elenco stilato, ci sarebbero i nomi di Massimiliano Allegri, Maurizio Sarri, Thomas Tuchel e Sergio Conceiçao. Proprio con quest’ultimo erano stati avviati dei contatti nel corso di questa estate, prima che il club lombardo decidesse di affidare le redini del nuovo Milan a Paulo Fonseca.