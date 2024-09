Milan, Fonseca cambia formazione in vista del Liverpool: le possibili scelte del tecnico

Mister Paulo Fonseca si appresa ad attuare dei piccoli cambiamenti nella formazione titolare in vista della sfida di Champions League contro il Liverpool.

Il Milan domani sera darà il via al suo cammino nella nuova Champions League subito con un match di altissima quota. La squadra rossonera farà il suo debutto stagionale nella competizione europea contro il Liverpool di Slot, che metterà piede sul manto erboso di San Siro scottato dalla sconfitta rimediata in Premier League per mano del Nottingham Forest. Diverso, invece, è lo status con cui il Milan arriverà alla gara, forte del roboante successo interno ottenuto ai danni del Venezia.

Dopo un avvio turbolento, in cui sono arrivati solo 2 punti in tre gare, i ragazzi di mister Paulo Fonseca hanno ritrovato il sorriso ma anche la prima vittoria in stagione, che li avvicina alla gara contro i Reds con il morale giusto. Il Diavolo sarà chiamato in causa domani sera alle ore 20:45. Fonseca ed i suoi vogliono confermare quanto di buono fatto vedere col Venezia, iniziando col piede giusto il proprio percorso in Champions League. Il Milan non ha alcuna intenzione di sfigurare in un match dal sapore storico. Per questo motivo, l’allenatore portoghese sta studiando con cura il tipo di formazione da schierare sul rettangolo verde della scala del calcio.

Fonseca cambia formazione contro il Liverpool: le possibili scelte del mister

Mister Paulo Fonseca avrebbe in mente di effettuare dei piccoli cambiamenti nella formazione titolare per la sfida contro il Liverpool di Slot. Rispetto alla gara casalinga col Venezia, il tecnico portoghese sarebbe sempre più propenso a ritoccare ogni zona del campo, dalla difesa all’attacco. Tra i pali ci sarà come sempre Mike Maignan. In difesa dovrebbero ritornare Calabria a destra e Tomori al centro. Il capitano rossonero ha recuperato totalmente dopo aver saltato la gara col Venezia per una brutta botta rimediata in allenamento. A completare la retroguardia, salvo ripensamenti, saranno Pavlovic e Theo Hernandez. Nonostante l’ottima prova sfoggiata col Venezia, Gabbia quindi partirà dalla panchina.

Per quanto riguarda la mediana, prende quota l’idea legata alla coppia Fofana-Loftus-Cheek. L’inglese, dopo la buona prestazione da trequartista, dovrebbe tornare in cabina di regia. A farne le spese potrebbe essere Reijnders. Questo potrebbe comportare anche al cambio di ruolo per Pulisic. L’americano, infatti, dovrebbe andarsi a posizionare nuovamente tra le linee. Per il lavoro sugli esterni, invece, Fonseca vorrebbe affidarsi a Chukwueze e Leao. Mentre in avanti dovrebbe tornare dal primo minuto Alvaro Morata, che permetterà ad Abraham di prendere fiato per i ravvicinati impegni.

Paulo Fonseca sta studiando la giusta formazione per non lasciare nulla di intentato in vista del Liverpool. Una gara che il Milan vuole fare sua per catapultarsi con entusiasmo a quello che sarà il prossimo big match. Dopo la sfida interna con i Reds, la squadra di Fonseca tornerà nuovamente sotto i riflettori dello stadio San Siro per il derby di Milano, in programma domenica alle ore 20:45. L’obiettivo sarà quello di spezzare il sortilegio chiamato Inter,

Probabili formazioni

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Pavlovic, Tomori, Theo Hernandez; Fofana, Loftus-Cheek; Chukwueze, Pulisic, Leao; Morata. All.: Fonseca.

Liverpool (4-2-3-1): Alisson; Alexander-Arnold, Konate, van Dijk, Robertson; MacAllister, Gravenberch; Salah, Szoboszlai, Luis Diaz; Diogo Jota. All. Slot.