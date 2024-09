Milan, Fonseca ha le idee chiare: pronto un piano di recupero

Oltre al Milan anche un calciatore rossonero sta vivendo un momento molto complicato: pronto il piano di recupero da parte di Fonseca.

In casa Milan la situazione è molto delicata e dopo la sosta servirà un cambio di marcia importante per sollevare una situazione per il momento allarmante. Paulo Fonseca dovrà essere bravo ad unire il gruppo dopo i brutti risultati di questo inizio di stagione e dopo le vicende di campo che hanno coinvolto Theo Hernandez e Rafael Leao. I due punti guadagnati nelle prime tre giornate sono stati un campanello d’allarme per la società, con le prossime partite che potrebbero addirittura essere un’ultima spiaggia per il tecnico portoghese. I casi spigolosi, però, non si fermano qui.

Uno dei calciatori che sta altrettanto vivendo un momento molto complicato è sicuramente Luka Jovic. L’estate per il serbo era iniziata bene, con il rinnovo di contratto con il Milan con tanto di prestigioso numero nove sulle spalle. Nonostante le ottime premesse, è stato proprio il campo a frenare gli entusiasmi: titolare contro il Torino, in campo 5 minuti a Parma nonostante l’infortunio di Morata e non convocato a Roma contro la Lazio per via di una possibile cessione. A peggiorare la situazione si è aggiunto anche il rendimento con la Nazionale, con il clamoroso errore sotto porta nel match contro la Spagna che ha fatto infuriare i tifosi. Fonseca non vuole perdere mentalmente Jovic ed è pronto per lui un piano di recupero.

Milan, momento difficile per Jovic: Fonseca vuole recuperarlo il prima possibile

Gli alti e bassi continuano ad essere una prerogativa della carriera di Luka Jovic. Dopo la stagione scorsa giocata su buoni livelli ed il rinnovo con il Milan, l’attaccante serbo è finito ai margini della rosa, venendo addirittura escluso dalla lista per la Champions League dopo l’arrivo di Tammy Abraham. Dopo il brutto errore contro la Spagna, ha parlato il suo compagno di squadra e Nazionale Pavlovic: “Jovic avrebbe dovuto segnare contro la Spagna. Adesso è un po’ fuori forma, bisogna anche capirlo: è da tanto che non gioca titolare. Entrerà in condizione molto presto, è un giocatore con una qualità incredibile“.

Anche il CT serbo, Dragan Stojkovic, ha voluto mandare un messaggio di vicinanza al numero nove rossonero, sottolineando tutte le cose buone fatte nel corso del match: “Non ho detto niente a Luka, l’ho abbracciato, a testa alta e andiamo avanti. Il calcio è un gioco di errori. I gol arriveranno in ogni caso, sono contento che sia mobile, subisce duelli, non molla e tante volte costringe l’avversario a fargli fallo“.

Nonostante le parole di apprezzamento da parte del CT, la situazione di Jovic rimane molto delicata. Il piano del Milan e di Fonseca è solo uno: recuperare il serbo da un punto di vista psicologico. Infatti, come riporta il Corriere dello Sport, servirà un sostegno psicologico al ragazzo da parte del resto della squadra. Al di là dell’esclusione dalla lista Champions, Jovic ha già dimostrato l’anno scorso di poter essere utile in campionato. E l’intenzione di Fonseca è quella di recuperarlo il prima possibile, per concedergli poi lo spazio che si meriterà.