Milan, Fonseca sicuro su Fofana: poi spiega le mancate titolarità di Chukwueze

Paulo Fonseca ha parlato alla vigilia del match contro il Lecce: il pensiero del tecnico portoghese su Fofana e sulla mancata titolarità di Chukwueze.

Il Milan scalda i motori in vista della gara di domani sera contro il Lecce. A San Siro, la squadra di Paulo Fonseca vorrà bissare la vittoria del derby contro l’Inter, con la voglia di trovare continuità dopo la prestazione di altissimo livello contro i cugini. I tre punti portati a casa domenica scorsa hanno stravolto i piani della società, con il tecnico portoghese divenuto eroe dopo essere stato ad un passo dall’addio anticipato.

Nonostante la volontà di confermare l’undici titolare che ha così fatto bene nel derby, contro il Lecce potrebbero esserci dei cambiamenti. Alvaro Morata, infatti, potrebbe non essere della partita a causa di una contusione in allenamento, con Fonseca che potrebbe dover rinunciare allo spagnolo. Nel corso della conferenza, oltre che del centravanti ex Atletico Madrid, il tecnico ex Lille ha voluto parlare anche di altri calciatori, concentrandosi in particolare su Youssouf Fofana, Musah e Samuel Chukwueze.

Milan, Fonseca chiarisce le difficoltà di Chukwueze: “Questione di fiducia di giocare in questo contesto”

Nel corso della conferenza stampa di presentazione del match di domani sera che vedrà impegnato il Milan contro il Lecce, Paulo Fonseca ha voluto parlare di alcuni calciatori. Il tecnico portoghese ha voluto spiegare quali siano le differenze a livello di caratteristiche tra Yunus Musah e Youssouf Fofana, sottolineando come entrambi possano ricoprire il ruolo lasciato scoperto da Ismael Bennacer dopo l’infortunio:

Non abbiamo Bennacer per infortunio ma dove gioca Fofana ci può giocare anche Musah. La differenza è che Fofana è un giocatore di passaggio mentre Musah è uno che porta molto la palla e deve migliorare per avvicinarsi a Fofana.

Qualche parola anche per Samuel Chukwueze. Il nigeriano, dopo un inizio di stagione su buoni livelli e un ruolo importante nelle prime gare pre-stagionali, starebbe ora faticando a trovare spazio. Il tecnico rossonero ha spiegato su quali aspetti l’esterno ex Villareal debba ancora crescere e quali siano i problemi che cercherà di risolvere nel corso di questi mesi: