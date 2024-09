Milan, Fonseca verso la svolta: conferme per il neo acquisto?

Il rientro dalla sosta per le nazionali avrà tutti i fari puntati sul Milan. La squadra di Fonseca, infatti, non è ancora riuscita a sbloccarsi. Pronto il cambio di formazione?

Fra le squadre più attese di questa Serie A 2024/2025, c’è sicuramente il Milan. Il club storico, che negli ultimi anni ha regalato importanti emozioni al proprio pubblico, è stato uno dei protagonisti della sessione di mercato estivo, dove ha scovato e portato a Milanello i giocatori giusti per le esigenze del nuovo tecnico rossonero, Paulo Fonseca.

Eppure l’inizio di stagione non è andato come immaginato. Il campo ha restituito una squadra poco incisiva, che ha sofferto parecchio le incursioni delle avversarie verso le quali è riuscita a salvarsi quasi sempre in extremis. Al pareggio d’avvio contro il Torino, infatti, hanno fatto seguito il brusco stop col Parma e un nuovo singolo punto contro la Lazio.

Ora il rossoneri sono attesi dai propri tifosi sabato 14 settembre, quando andrà in onda la sfida contro il Venezia. I veneti arrivano a San Siro con un solo punto in classifica, ed il Milan potrebbe così approfittarne. Necessaria la svolta in casa del Diavolo, per cui sembrerebbe essere pronta la conferma per il neo acquisto.

Milan, occhio al nuovo arrivato contro il Venezia

Il Milan, impantanato in un difficile inizio di stagione, necessita di una svolta che, secondo il giornalista di Sky Sport Manuele Baiocchini, può e deve essere affidata ai giocatori inglesi della formazione rossonera.

Non solo i vecchi acquisti, ma soprattutto il nuovo arrivato Tammy Abraham, per il quale si è espresso così in diretta su SkySport24:

Il Milan deve trovare un punto di svolta e potrà farlo con i suoi giocatori inglesi. Tomori e Loftus sono infatti i più utilizzati da Fonseca in queste prime tre partite di campionato, ci possiamo aggiungere anche il nuovo arrivato Abraham, schierato subito a partita in corso contro la Lazio. L’ex attaccante della Roma ha dato buone sensazioni, grande volontà e impegno, corsa e un assist per Leao nell’ultima sfida. E’ stato voluto fortemente da Fonseca e potrebbe partire titolare contro il Venezia.

Dare fiducia al numero 90 del Milan sin dal primo minuto di gioco? Questa potrebbe essere la chiave di volta per la squadra di Fonseca, che fino ad ora è rimasta impantanata in un gioco ed in risultati che poco si addicono alle aspettative per il Diavolo. Occhio, dunque, all’undici titolare contro il Venezia, che potrebbe regalare qualche piacevole sorpresa.