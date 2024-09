Milan, futuro Fonseca sempre più in bilico: contatti già avviati per il sostituto

La clamorosa bomba lanciata dal giornalista, la panchina di Fonseca è sempre meno stabile: incredibile l’eventuale sostituto del portoghese.

Pessimo momento per il Milan, reduce da una sonora sconfitta casalinga per tre a uno contro il Liverpool. Altro risultato deludente per i rossoneri che non riescono a trovare stabilità, la vittoria di sabato ha illuso l’ambiente che si aspettava una risposta totalmente diversa dalla squadra. I tifosi lamentano un atteggiamento poco all’altezza ai propri beniamini, usciti dal campo tra i fischi assordanti e la contestazione della curva. Nell’occhio del ciclone è finito soprattutto Paulo Fonseca, inizio molto complicato per l’ex Lille.

Proprio il portoghese è l’uomo più discusso in casa Milan, la sua panchina è a rischio dopo le prime cinque partite dell’avventura milanista. Due sconfitte, due pareggi e una sola vittoria, questo il bottino conquistato finora tra campionato e Champions. Un rendimento che rischia di peggiorare già a partire da domenica, quando andrà in scena l’attesissimo derby con i cugini nerazzurri. Facile immaginare che in caso di sconfitta, la dirigenza inizi a riflettere sulla posizione dell’allenatore. Secondo Maurizio Pistocchi il lavoro è già avviato, con le porte aperte per un clamoroso ritorno.

Milan, Pistocchi sgancia la bomba: “Dirigenza in contatto con Allegri”

Ha del clamoroso quanto annunciato da Maurizio Pistocchi. Il giornalista, in seguito alla sconfitta del Diavolo, si è reso autore di un tweet sul possibile esonero di Fonseca in caso di sconfitta nel derby, con Max Allegri pronto a prendere il suo posto. Di seguito quanto evidenziato su X:

Dopo la netta sconfitta con il Liverpool, 1:3 con tanti errori in fase difensiva, il futuro di Fonseca è appeso al derby con l’Inter: dovesse arrivare un’altra sconfitta, il destino del tecnico sarebbe segnato. La dirigenza rossonera è da tempo in contatto con Max Allegri, che viene considerato l’uomo giusto per mettere a posto la fase difensiva. Il tecnico ha già dato il suo assenso ad un clamoroso ritorno sulla panchina milanista.

Indiscrezione da non credere, ma che potrebbe concretizzarsi nei prossimi giorni. Il Milan soffre maledettamente in fase difensiva, come dimostrato dal record negativo eguagliato questa sera. Contro il Liverpool, infatti, sono stati addirittura 11 i tiri subiti nello specchio, non accadeva dal 2010. Le difficoltà sono evidenti, i prossimi giorni saranno fondamentali per provare a cambiare l’inerzia. Il derby è già potenzialmente cruciale per il futuro di Fonseca, con Allegri che osserva dall’esterno.