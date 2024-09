Milan, Gabbia fa chiarezza sugli obiettivi: arriva l’annuncio in diretta

Il difensore mette in chiaro le intenzioni del club, le sue parole riaccendono l’entusiasmo dei tifosi: spunta il messaggio alla squadra.

Milan pronto alla ripresa del campionato nel tentativo di dare una svolta al proprio andamento. I rossoneri saranno impegnati sabato sera, alle ore 20:45, nella seconda gara interna del proprio campionato che vedrà i neopromossi del Venezia fare visita a San Siro. Una ghiotta occasione per i meneghini, chiamati a conquistare i primi tre punti della propria stagione. Dopo tre giornate la classifica segna soli due punti, un bottino decisamente povero per una squadra del calibro del Diavolo.

I riflettori sono puntati su Paulo Fonseca, fino a questo momento discusso dall’ambiente a causa delle forti e inaspettate scelte di formazione. Tuttavia, il mirino è puntato anche ad alcuni calciatori non riusciti ancora a rispettare le aspettative. Il momento è complicato, ma a suonare la carica ci ha pensato Matteo Gabbia. Il centrale difensivo rossonero, reduce da una seconda parte dello scorso campionato da protagonista con il Milan, ha fatto chiarezza sugli obiettivi da raggiungere. Il suo è un messaggio importante, le sue parole potranno dare una scossa a tutto il collettivo.

Milan, Gabbia suona la carica: “Punteremo al massimo”

Il Milan vive un momento di inaspettata difficoltà, che potrebbe essere messo da parte proprio a partire dalla sfida di sabato sera. A tre giorni dalla ripresa del campionato, il difensore Matteo Gabbia è intervenuto ai microfoni di Dazn toccando diverse tematiche. Tra queste, il messaggio sugli obiettivi da raggiungere a fine stagione. Le sue parole smuovono l’ambiente, di seguito quanto evidenziato durante l’intervista:

“Il ruolo che deve avere il Milan in campionato e in Champions League è un ruolo da protagonista. Dobbiamo cercare di giocare tutte le partite nel miglior modo possibile, lasciando tutto quello che abbiamo sul campo. Poi a fine anno vedremo che lavoro avremo fatto ma la maglia del Milan ti impone di puntare sempre al massimo ed è quello che noi faremo“.

Chiaro il messaggio del classe ’99 che rassicura i tifosi, invitando tutti i compagni a spingere fino in fondo. Fino a questo momento l’ex Villareal non è ancora sceso in campo, ma è pronto a mettersi a disposizione di Paulo Fonseca. Il calendario dei rossoneri inizierà ad arricchirsi di prestigiosi impegni, per cui il suo apporto potrebbe risultare indispensabile. Tutto rimandato ai prossimi giorni, ma intanto si attende il ritorno del Milan da protagonista come da lui sottolineato.