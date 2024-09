Milan, Giuntoli snobba i rossoneri nel pronostico scudetto: tifosi infuriati

Dopo un inizio di stagione deludente, il futuro di Paulo Fonseca al Milan sembrava compromesso. La squadra appariva spenta e disorganizzata, senza incisività in attacco, e la sconfitta contro il Liverpool sembrava solo l’inizio di un crollo, con il derby all’orizzonte. La situazione era critica, con i reparti scollegati e poca energia in campo.

Tuttavia, Fonseca ha saputo ribaltare la situazione grazie a un’intuizione tattica decisiva e a un intenso lavoro psicologico nei tre giorni tra la sfida di Champions e il derby. Questo ha permesso al Milan di presentarsi contro i campioni d’Italia con un atteggiamento completamente diverso: audace e aggressivo. La squadra ha annullato le strategie degli uomini di Inzaghi, mettendoli in difficoltà per tutta la partita.

Fonseca, grazie alla sua gestione intelligente e al lavoro psicologico, è riuscito a rilanciare il Milan in un momento cruciale, ribaltando i pronostici che lo davano per spacciato. Con una vittoria contro il Lecce, i rossoneri potrebbero definitivamente rilanciarsi in campionato, andando ad occupare, almeno per una sera, la prima posizione in classifica: Cristiano Giuntoli però non sembra credere ad una rinascita completa dei rossoneri.

Milan, Giuntoli: “Ecco le favorite per lo scudetto”

Il direttore della Juventus, Cristiano Giuntoli, ha rilasciato una lunga intervista al Corriere dello Sport in cui ha trattato vari temi, tra cui la lotta scudetto, Thiago Motta e Max Allegri. L’ex Napoli ha escluso i rossoneri dal novero delle sue favorite alla lotta scudetto:

“Inter e Napoli sono le favorite. Lo dice la storia, vince sempre la squadra più esperta. L’Inter lo è, il Napoli per il cambio strategia che ha fatto lo è diventata”.

Non c’è quindi il Milan nella lista delle pretendenti al titolo di campione d’Italia. Per il direttore, difficile fare previsioni sulla sua Juventus:

” La Juve? Abbiamo cambiato tanto, e quando lo fai rischi sempre. Non sappiamo ancora quello che possiamo fare, siamo alla scoperta di noi stessi“.

Giuntoli ha poi chiosato con un commento sull’ex allenatore del Milan Max Allegri:

“Il rapporto con Allegri? Mi spiace, di questo non parlo“.

A conferma di come le immagini della scorsa finale di Coppa Italia raccontassero la verità sui rapporti non idilliaci tra il tecnico toscano e il direttore della Juventus.