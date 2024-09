Milan, ha rifiutato tutti pur di arrivare: il clamoroso retroscena spiazza tutti

Svelato un incredibile retroscena dietro l’acquisto del calciatore del club in Via Aldo Rossi.

Il Milan ha iniziato la nuova stagione con tanta voglia di fare ma i risultati stentano ad arrivare. Tra le note positive di questo inizio di campionato ci sono per ora Pavlovic e Reijnders, i due si sono adattati rapidamente al sistema tattico di Paulo Fonseca. Il Milan, con obiettivi ambiziosi sia in campionato che in Europa, conta molto sul contributo dell’olandese.

La presenza di Fonseca nello staff tecnico aggiunge un ulteriore elemento di esperienza che potrebbe aiutare Reijnders a crescere e migliorare ulteriormente. Il giocatore olandese, infatti, è stato subito identificato come uno dei pilastri su cui costruire il futuro del Milan. Ma dietro il suo arrivo c’è una storia che pochi conoscono e che ha lasciato tutti sorpresi.

Reijnders ha rifiutato Barcellona e Lazio per il Milan

Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, prima di approdare al Milan, Reijnders era stato vicino alla Lazio. Maurizio Sarri, infatti, aveva puntato gli occhi su di lui e lo vedeva come il giocatore ideale per rafforzare il suo centrocampo. Ci sono stati contatti telefonici, ma la trattativa non è mai decollata perché Reijnders aveva già preso la sua decisione: voleva il Milan.

Una notizia importante visto che stando alle ultime indiscrezione, Maurizio Sarri sarebbe un forte candidato alla panchina rossonera qualora il Diavolo dovesse esonerare Fonseca a breve. Ma non è tutto. Reijnders ha rifiutato anche l’offerta di un club di altissimo livello come il Barcellona.

I Blaugrana, infatti, erano interessati al centrocampista e lo avevano contattato, ma lui ha preferito il progetto rossonero, convinto di poter crescere di più in Italia. Una scelta ponderata la sua, frutto anche di una maggiore possibilità di avere minutaggio qui al Milan piuttosto che nel gran centrocampo del Barcellona.

Il rifiuto al Barcellona ha sorpreso molti, perché è raro che un giovane talentuoso rinunci a una simile opportunità. Tuttavia, la scelta di Reijnders dimostra quanto fosse convinto della sua decisione. Il Milan era la sua priorità e non ha avuto dubbi nel rifiutare altre offerte, anche prestigiose. Questo retroscena aggiunge un tocco di fascino alla sua storia al Milan. Ora, la palla passa a lui: toccherà a Reijnders dimostrare sul campo di aver fatto la scelta giusta e ripagare la fiducia della società e dei tifosi con prestazioni all’altezza delle aspettative.