Milan, Ibrahimovic assente contro il Venezia: quando è previsto il rientro

Anche in occasione della sfida tra Milan e Venezia, sugli spalti non ci sarà Zlatan Ibrahimovic. Quando è previsto il ritorno dello svedese.

Con la sosta per le Nazionali ormai alle spalle, è sempre più vicino il ritorno in campo del Milan. Il Diavolo ha l’obbligo di svoltare dopo il disastro compiuto nelle prime tre giornate di campionato. I ragazzi di Paulo Fonseca devono dimostrare di aver dimenticato l’avvio shock e di essere pronti ad iniziare una rimonta per recuperare quanti più punti possibili alle avversarie.

Il primo appuntamento sul calendario sarà quello di sabato a San Siro contro il Venezia. La sfida contro i ragazzi di Eusebio Di Francesco sarà solo l’antipasto di un periodo intenso che attende la squadra, impegnata subito dopo nei big match contro Liverpool e Inter. È chiaro che sarà necessario vincere contro il Venezia per poi arrivare al meglio alle due delicatissime sfide della prossima settimana.

Tra due giorni sarà fondamentale tenera alta la concentrazione per non commettere stupidi errori che potrebbero compromettere il risultato finale. Altrettanto importante sarà ovviamente la spinta dello stadio che non dovrà far mancare il sostegno ai ragazzi. Sugli spalti non ci sarà, però, uno degli uomini più attesi.

Ibra non ci sarà sabato sera: prevista la presenza contro il Liverpool

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, lo svedese non sarà presente per la sfida contro il Venezia come già accaduto nella gara all’Olimpico contro la Lazio. L’ex centravanti rossonero, che non era presente per la gara contro i Biancocelesti in quanto in vacanza, dovrebbe invece tornare per la prima di Champions League contro il Liverpool in programma il prossimo martedì.

L’assenza di una figura cardine come quella di Ibrahimovic di certo non aiuta a calmare le acque in un momento tutt’altro che sereno per l’ambiente rossonero. Negli scorsi giorni non sono di certo mancate le polemiche attorno al nome di Ibrahimovic e una sua presenza aiuterebbe a zittire queste voci.

Per la gara di Champions League è, però, previsto il suo ritorno allo stadio per dar sostegno alla squadra. Le prossime gare saranno decisive per i futuro di Fonseca: dei pessimi risultati contro Liverpool e Inter potrebbero costare carissimo al tecnico portoghese. Per questo motivo il supporto della società sarà senza dubbio importante per aiutare l’ex Roma e ovviamente tutta la squadra a provare a superare questo periodo buio.