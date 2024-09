Milan, Ibrahimovic preoccupa: il suo comportamento fa discutere

Non un buon momento in casa Milan dove anche i comportamenti di Ibrahimovic fanno discutere e preoccupare i tifosi. Di seguito riportato quello che bisogna sapere.

Dopo la pausa nazionali, il Milan vuole ricominciare al meglio la Serie A. Le prime tre partite hanno deluso le aspettative dei tifosi e per questo motivo non ci possono essere più passi falsi. La squadra di Paulo Fonseca ha totalizzato solo due punti su tre match disputati avendo sfidato Torino, Parma e Lazio. In programma per domani, sabato 14 settembre, alle ore 20.45, i rossoneri sfideranno a San Siro il Venezia, con un unico obiettivo: trovare la prima vittoria stagionale, dopo due pareggi e una partita persa.

Il calendario inizia ad essere davvero molto folto, infatti, dopo la partita di serie A, i rossoneri devono prepararsi per affrontare l’esordio di Champions League dove, a San Siro, arriverà il Liverpool martedì 17 settembre alle ore 21.00.

La rosa di Paulo Fonseca continua concentrata sull’allenamento per cercare di portare sul campo le idee del nuovo allenatore. Sul banco degli imputati per questo inizio di stagione però non è presente solo la squadra, ma anche Ibrahimovic, Fonseca, Cardinale e Moncada.

Milan, i comportamenti di Ibrahimovic che fanno preoccupare i tifosi

Quando le cose non vanno come ci si aspetta, si cerca sempre di trovare un “colpevole” della situazione. I tifosi, e non solo, vogliono capire cosa non ha funzionato, ma anche cosa non sta funzionando in casa Milan. Le prime tre partite hanno deluso e per questo motivo si vuole trovare una soluzione per migliorarsi, dal momento che la strada è ancora lunga. Secondo il giornalista Peppe Di Stefano di Sky Sport, la scelta di Ibrahimovic di non frequentare quotidianamente Milanello potrebbe rivelarsi un errore. Di seguito riportato il suo pensiero.

Secondo il giornalista precedentemente citato, Ibrahimovic avrebbe scelto di non frequentare quotidianamente Milanello. Questa decisione è stata pensata, inizialmente, per essere vantaggiosa, ma ora rischia di avere conseguenze negative sia per l’attaccante svedese ma anche per il Milan.

Se davvero questa strategia risulta essere svantaggiosa per il giocatore e la squadra, bisogna che entrambi debbano ricorrere ai ripari prima che sia troppo tardi per il bene del Milan, in quanto l’assenza di una figura così importante in un momento che non è sereno non aiuta di certo a calmare le acque.

Inoltre, l’ex centravanti dovrebbe essere assente per la sfida contro il Venezia, come già accaduto nella gara contro la Lazio all’Olimpico. Il ritorno di Ibrahimovic dovrebbe essere per la prima di Champions League contro il Liverpool.