Milan, il clamoroso retroscena sull’allenatore: era già pronto il contratto

Spunta un incredibile retroscena riguardante la panchina del Milan qualche anno fa, c’entra Maldini.

In casa Milan la sosta servirà ad allenatore e giocatori per trovare la giusta quadra in vista dei prossimi impegni stagionali. Di certo c’è bisogno di una svolta dopo i soli due punti nelle prime tre partite di campionato contro Torino, Parma e Lazio. Al rientro il Diavolo dovrà affrontare un filotto di partite che possono rappresentare un crocevia fondamentale per il cammino futuro dei rossoneri. Prima il Venezia in casa sabato 14 settembre, poi l’esordio in Champions League contro il Liverpool a cui seguirà il Derby della Madonnina contro l’Inter, valido per la quinta giornata di A.

Serviranno risultati importanti sia per rialzare la testa ed anche per affrontare di slancio le sfide successive, visto che poi ci sarà l’impegno con il Lecce il 27 settembre e la seconda giornata della “coppa dalle grandi orecchie” contro il Bayer Leverkusen. Gli uomini di Fonseca dovranno riuscire a mettere in campo gli ideali di gioco del proprio allenatore e trovare quell’affinità che è sembrata mancare nelle prime uscite della squadra. A proposito di Fonseca e della panchina rossonera, è stata diffusa nelle ultime ore una clamorosa indiscrezione.

Panchina-Milan: Maldini aveva bloccato Sarri nel 2021

Come riferito dal giornalista Alfredo Pedullà sul proprio canale YouTube, il Milan in passato è stato vicinissimo all’ingaggio di Maurizio Sarri. L’opinionista italiano ha infatti spiegato che Paolo Maldini, nel 2021, aveva già preparato il contratto e bloccato il tecnico toscano, che è stato a un passo dalla firma.

In quel periodo infatti il rapporto tra l’allora tecnico Pioli e la dirigenza milanista era già deteriorato. In particolare Pedullà parla dei giorni successivi a un Milan-Cagliari terminato 0-0, che sembrava aver compromesso la qualificazione del Diavolo alla Champions League.

Il giornalista ha infatti dichiarato: “In quella settimana, che avrebbe portato poi il Milan a giocare la partita decisiva a Bergamo, accadde che l’agente di Sarri fu contattato tra il mercoledì e il giovedì”. Pedullà ha poi confermato che se il Milan non avesse ottenuto la CL ci sarebbe stato un incontro il lunedì successivo per la firma del contratto, che come detto in precedenza era già pronto.

Pioli ottenne poi la conferma giocando un’ottima partita a Bergamo, con vittoria per 0-2. Il cammino del tecnico con il Milan è poi durato fino al termine della passata stagione. Nel corso di questa estate abbiamo poi assistito all’accostamento di diversi profili alla panchina rossonera, dalla quale poi l’ha spuntata Fonseca.