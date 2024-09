Milan, il dato è da record: Cardinale al settimo cielo

Anche le disponibilità finanziarie sorridono al club di Via Aldo Rossi, raggiunto un incasso monstre: esulta la società.

Milan ritrovatosi in seguito alla vittoria del derby, risultata un’iniezione di fiducia di vitale importanza. Oltre ai risultati, infatti, l’atteggiamento dei calciatori rossoneri è cambiato in maniera notevole: aspetto che ha permesso di trovare la seconda vittoria consecutiva, superano di salentini del Lecce per tre a zero. Adesso i ragazzi di Paulo Fonseca, dopo aver ritrovato l’entusiasmo, non hanno alcuna intenzione di fermarsi e vogliono continuare a regalare gioie ai propri tifosi. Il Diavolo rientra tra le candidate alla vittoria dello Scudetto, l’obiettivo è il raggiungimento della seconda stella.

Una missione non semplice, ma che i meneghini possono portare a termine. Le basi gettate dalla società permettono di sognare in grande. A far gioie il club milanese è anche la situazione finanziaria, in netto miglioramento rispetto agli ultimi deludenti anni. Il dato sul bilancio e l’impressionante numero di incassi aumentano la serenità dell’ambiente milanista, voglioso di creare il giusto clima per proseguire al meglio la stagione. Tutto sorride al Milan, Cardinale ruba la scena e si gode il record di entrate della storia della società.

Milan, incasso da urlo: secondo bilancio utile consecutivo

Il Milan sorride per le vittorie di campo, ma non solo. A donare entusiasmo all’ambiente meneghino è infatti la fiorente situazione finanziaria, in netto miglioramento rispetto alle passate stagioni. Secondo quanto riportato da Il Sole 24 Ore, i rossoneri hanno raggiunto il secondo bilancio utile consecutivo. La stagione 2023/24 è giunta al termine con un incasso pari a 457 milioni di euro, con una crescita del 13%. Un dato che permette di scrivere una nuova pagina di storia del club, mai riuscito a raggiungere un profitto così elevato in una singola annata.

Una splendida notizia per tutto l’ambiente di fede milanista, che si gode i rinforzi arrivati dal mercato – per una cifra superiore ai 100 milioni di euro. Il bilancio è più verde che mai e i tifosi sognano l’arrivo di campioni di grande calibro. La crescita della società è esponenziale, il tempo regala sempre più soddisfazioni al Milan di Cardinale. Il proprietario vuole adesso scrivere un’altra pagina di storia, provando a raggiungere il ventesimo scudetto sotto la propria gestione. Un traguardo che coronerebbe lo splendido lavoro compiuto fino a questo momento, una missione presa in carico da Fonseca e i suoi ragazzi. Il Milan è più attivo che mai, sia dentro che fuori dal campo.