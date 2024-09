Milan, il gesto di Fonseca non è passato inosservato: ha fatto la differenza nel derby

L’idea adottata da Paulo Fonseca per il derby non è passata inosservata: il gesto ha spronato verso la vittoria contro l’Inter.

Dopo sei match consecutivi a digiuno, il Milan è tornato a prevalere in un derby. La squadra rossonera allenata da Paulo Fonseca si è imposta con carattere e ottime idee di gioco, rifilando all’Inter la prima sconfitta della stagione. Al di là della pregevole prestazione, c’è un gesto che ha fatto la differenza nel derby, risultando cruciale nell’economia della gara. L’idea è stata di Fonseca, messa in atto prima del calcio d’inizio.

Il gesto di Fonseca ha galvanizzato la squadra prima del derby

Per cercare di toccare le corde giuste dei propri giocatori, spronandoli a dare il massimo nel derby, Paulo Fonseca ha deciso di incidere una parola specifica all’interno dello spogliatoio ospite. Secondo quanto riferito dal quotidiano ‘La Gazzetta dello Sport’, Fonseca ha chiesto di personalizzare la stanza dedicata ai rossoneri con la parola coraggio.

Parola che il tecnico del Milan ha invitato a far scrivere in diverse lingue, in modo da far arrivare il messaggio a tutti i suoi giocatori. Questo per motivare la squadra a scendere sul rettangolo verde di San Siro senza alcuna paura, ma anche per provare ad intimorire i campioni d’Italia. Strategia che alla fine ha portato i frutti auspicati.

La parola è stata incisa negli spogliatoi in inglese, francese, italiano, portoghese, spagnolo, serbo, tedesco e olandese. Insomma, nella lingua di appartenenza di ogni singolo calciatore rossonero. Un gesto che non è passato inosservato agli occhi dei giocatori, risultando vincente nel corso della gara.

Non a caso, il Milan ha messo in mostra sin da subito un ottimo piglio gara, che di conseguenza lo ha portato ad incidere con i colori rossoneri il derby stracittadino. Oltre che sul piano tattico, Paulo Fonseca ha fatto suo il match con l’Inter anche a livello emotivo.