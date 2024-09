Milan, il giocatore ha convinto tutti: Furlani adesso vuole blindarlo

Il Milan ha preso una decisione molto chiara in merito al futuro del giocatore: la società vuole blindarlo a tutti i costi.

Il Milan di mister Paulo Fonseca ha ritrovato il sorriso, ma sopratutto, la gioia della vittoria grazie ai vitali tre punti raccolti in occasione dell’ultima giornata di Serie A. La squadra rossonera, dopo sei sconfitte di fila nei derby, ha spezzato il sortilegio Inter, rifilando alla formazione guidata da Inzaghi la prima sconfitta in stagione. Uno dei principali protagonisti della gara è stato Tammy Abraham. L’attaccante inglese, ancora una volta, ha ripagato la fiducia di Fonseca fornendo una prestazione di assoluto livello.

Entrato in punti di piedi, il possente centravanti ex Chelsea ci ha messo poco tempo per calarsi nell’ambiente Milan e creare con i compagni di squadra la giusta intesa. Abraham si sta dimostrando incisivo sin da subito, ritagliandosi un ruolo di grande importanza nelle scelte tecnico tattiche di mister Paulo Fonseca. Il calciatore classe 1997 ha sposato in pieno la causa, mettendo in luce un chiaro attaccamento alla maglia e tanta generosità in campo. A confermare l’ottimo impatto di Abraham sono i numeri raccolti in questo inizio di stagione: 1 gol e 2 assist in 4 presenze. L’attaccante inglese ha già conquistato tutti, principalmente la società.

Abraham ha convinto tutti: il Milan vuole tenerselo stretto

A Tammy Abraham sono bastate poche gare per fare breccia nel cuore dei tifosi rossoneri, diventando subito uno dei beniamini del popolo e uno degli elementi di maggior importanza nelle gerarchie di Fonseca. Il brutto infortunio al ginocchio è ormai acqua passata, l’attaccante inglese si è preso il Milan con decisione e tenacia. L’ex Chelsea, fortemente voluto da Fonseca, è passato dall’essere una valida alternativa a diventare una delle principali armi dell’attacco rossonero insieme ad Alvaro Morata.

Per ora, Abraham si sta confermando un ottimo investimento, nemmeno tanto oneroso dato che il Milan per averlo ha sborsato solo 1,5 milioni di euro per il prestito. Il 27enne è diventato subito uno degli elementi chiave del Milan, obbligando Luka Jovic a fare i conti con la panchina in modo frequente. Il Milan club rossonero è rimasto piacevolmente contento dell’approccio di Abraham. Infatti, secondo quanto riportato dal quotidiano ‘La Gazzetta dello Sport’, la società lombarda starebbe già studiando una strategia per ingaggiare il calciatore a titolo definitivo. Lo stesso attaccante sarebbe più che disposto a legare il suo futuro al Milan.

L’ottimo approccio avuto da Abraham, di fatto, starebbe invogliando il Milan a rilevare il cartellino del giocatore, mettendo sul tavolo della Roma un’offerta che si aggira intorno ai 10 milioni di euro. L’idea sarebbe quella di imbastire una trattativa a fine stagione, ma se l’ex Chelsea continua con questo ottimo rendimento non è escluso che la dirigenza lombarda decida di accelerare i tempi. Quindi, il Milan potrebbe anche avviare la pratica già in inverno.