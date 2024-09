Milan, il rinnovo di Calabria è in bilico: le ultime sul futuro del capitano

Sono emerse delle nuove indiscrezioni sul futuro di Davide Calabria: il giornalista fa chiarezza sul capitano rossonero.

Continua a tenere banco in casa Milan la situazione contrattuale di Davide Calabria. Il terzino rossonero non ha ancora trovato un punto di incontro con il club per il rinnovo, intesta che al momento appare difficile da raggiungere. Il calciatore classe 1996, che in estate ha rifiutato una cospicua offerta dal Galatasaray, andrà in scadenza al termine di questo campionato.

La volontà di Davide Calabria sarebbe molto chiara. Il capitano vorrebbe continuare il suo percorso in maglia rossonera, ma la dirigenza sembra essere restia dal imbastire una trattativa per il rinnovo. In questo senso sarebbero arrivate delle nuove indiscrezioni. A darle è stato il noto giornalista Carlo Pellegatti.

Rinnovo Calabria: Pellegatti è sicuro

Sono venute fuori delle nuove indiscrezioni sul futuro di Davide Calabria al Milan. Secondo quanto riportato dal giornalista Carlo Pellegatti tramite il suo canale YouTube, la situazione contrattuale del terzino destro avrebbe incanalato una strada in salita.

Pellegatti ha categoricamente smentito le voci riguardo ad una proposta di rinnovo del classe 1996 da 4 milioni a stagione, il doppio rispetto al suo attuale ingaggio. Il capitano del Milan vorrebbe solo un leggero ritocco al suo attuale stipendio, portandolo a 2,5 milioni.

Carlo Pellegatti ha rivelato: “Notizie di questa mattina confermano quello che penso: il Milan non so quanta intenzione abbia di rinnovare, di accontentare Calabria. Non è vero che abbia chiesto 4 milioni invece dei 2 che prende adesso. Aveva chiesto un ritocco a 2 e mezzo. Salgono le possibilità che possa lasciare senza rinnovo”. Dunque, il futuro di Davide Calabria al Milan sembra essere a dir poco incerto. Dopo anni con la maglia rossonera, il difensore italiano potrebbe lasciare l’ombra della Madonnina.

Il giornalista ha parlato anche di Matteo Gabbia e della sua possibile titolarità contro il Venezia “Milan-Venezia potrebbe essere la partita di Gabbia. Si sta allenando bene e Fonseca lo voleva mettere anche con la Lazio, all’ultimo ha preferito Tomori. Credo che Pavlovic possa riposare per via degli impegni in Nazionale. Possibile coppia Gabbia-Tomori”.

Il Milan di Paulo Fonseca, che ha raccolto a malapena 2 punti nelle prime tre gare, tornerà sotto i riflettori della Serie A sabato alle ore 20:45. La squadra rossonera, a caccia della prima vittoria della stagione, si misurerà col Venezia alla scala del calcio, dove proverà a sfruttare la spinta del proprio pubblico per dare una scossa al proprio cammino.

Nonostante un avvio tutt’altro che positivo, sabato sera ci sarà il pubblico dalle grandi occasioni a supportare il Milan di Paulo Fonseca. Saranno circa 70mila tifosi rossoneri a provare a spingere i propri beniamini verso la prima vittoria in stagione. Successo che potrebbe dare slancio, consapevolezza e morale ai rossoneri in vista dell’imminente gara intera di Champions League contro il Liverpool.