Milan, il rinnovo è sempre più vicino: i dettagli dell’affare

Il fuoriclasse è a un passo dal prolungamento di contratto con i rossoneri, allontanate tutte le minacce la dirigenza è al lavoro.

Milan già proiettato al prossimo impegno di campionato, in programma il 14 settembre contro il Venezia. A separare i rossoneri dal secondo match casalingo della nuova Serie A è la pausa dedicata alle nazionali, ma Fonseca ha il mirino puntato alla gara con i neopromossi. Per il tecnico portoghese una ghiotta occasione per conquistare i primi tre punti della propria avventura milanese, provando ad allontanare tutte le minacce presentatesi fino a questo momento.

Minacce pronte ad allontanarsi anche in chiave mercato. Nonostante la finestra estiva si sia da poco conclusa, vi è un pezzo pregiato della rosa meneghina che andrà in scadenza nel giugno del nuovo anno. I top club del panorama europeo si sono già fiondate su di lui, ma la dirigenza rossonera è pronta a liquidare tutti e tenersi stretto il gioiello. Il difficile inizio di campionato non andrà a influire sulla decisione della società, per cui le trattative sono prossime ad avviarsi. Una gioia per i tifosi, che sperano nell’arrivo dell’annuncio ufficiale nel minor tempo possibile.

Milan, pronto il rinnovo per Maignan: accordo fino al 2028

Il Milan è molto vicino a rinnovare il contratto di Mike Maignan, in scadenza il prossimo 30 giugno. Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, la dirigenza starebbe lavorando per allontanare possibili minacce di mercato. Previsto un incontro con Ibrahimovic, nel quale dovrebbe essere formalizzata la proposta da 6 milioni di euro più eventuali bonus fino al 2028: offerta quasi irrinunciabile per l’estremo difensore francese che, attualmente, percepisce poco più di 2,5 milioni. I meneghini non hanno alcuna intenzione di farsi scappare l’ex portiere del Lille, che continua a dimostrare tutto il proprio immenso valore partita dopo partita.

Leadership, tecnica sopraffina ed elasticità invidiabile rendono Maignan uno dei numeri 1 più completi dell’intero panorama mondiale. Non a caso il classe ’95 ha scalato le gerarchie della nazionale francese, rubando – già da tempo – il posto a un veterano come Hugo Lloris. Durante il proprio percorso in rossonero, il 29enne ha spesso sfoderato parate salva-risultato e la speranza del Milan è proseguire insieme. L’accordo è sempre più vicino, con il Bayern Monaco e altri top club che si vedono costretti a virare su altri portieri per le prossime sessioni di mercato. I tifosi si godono la notizia, sperando che proprio da Maignan possa ripartire la rinascita dell’intero collettivo.