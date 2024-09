Milan, indizio dalla nazionale? Fonseca osserva

Paulo Fonseca in questa sosta ha potuto osservare alcuni suoi giocatori, da uno in particolare può arrivare uno spunto.

Anche per il Milan riprenderà il campionato dopo la sosta Nations League. Ripartirà però dai bassi fondi della classifica la squadra e con solo due punti all’attivo. Per i rossoneri presto ci sarà il Venezia in casa sabato e dopo il via anche alla attesissima Champions League. Paulo Fonseca però deve ancora trovare la quadra per far rendere al meglio la propria rosa e sfruttare le capacità dei singoli in squadra.

Dalla sosta della Nations League per il tecnico portoghese potrebbe essere arrivata però una nuova idea. La nazionale olandese difatti ha dato spazio al rossonero Tijjani Reijnders che ha fatto benissimo nelle due uscite arancioni. Due gol e un assist e una nuova posizione in campo regalata da coach Koeman. Potrebbe essere uno spunto anche per il Milan che sembra essere a secco di idee dopo le ultime uscite negative in campionato.

Reijnders, cambio ruolo anche al Milan? Dalla Nazionale Olandese l’indizio

L’Olanda in questi primi due incontri di Nations League ha affrontato Bosnia e Germania. In queste due gare a brillare è stato certamente Tijjani Reijnders. Il centrocampista rossonero ha messo a segno due reti ed un assist per la sua nazionale e Koeman, CT dell’Olanda, ha avuto un’idea più che positiva per il proprio giocatore. Difatti Paulo Fonseca osserva e potrebbe ripetere anche nel suo Milan.

Di meno contro la Bosnia, ma contro la Germania Reijnders è stato visto molto di più in fase offensiva, questo perchè Ronald Koeman ha voluto schierare il rossonero come trequartista, dietro Brobbey, cambiando difatti il suo ruolo.

Al Milan siamo abituati a vedere l’olandese in mediana, in una posizione più arretrata, ma le sue spiccate capacità offensive sono state poco utilizzate dal Diavolo fino ad ora.

Sia Pioli prima che Fonseca dopo, Reijnders è stato sempre sfruttato per le sue capacità fisiche importanti per il recupero palla, per la sua visione e costruzione di gioco, ma poche volte il genio è stato visto nelle ultime fasi del gioco. Con la sua nazionale ha dato prova che sulla trequarti ci sa fare e grazie al buon tiro, ma anche come assist-man, Fonseca potrebbe anche provare lui più avanti ridisegnando il centrocampo rossonero. Ci sarà quindi un ballottaggio Loftus-Cheek-Reijnders per la posizione da coprire dietro Morata?