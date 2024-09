Milan, Kakà si gode la vittoria nel derby: “Si è visto questo”, poi su Leao

La leggenda rossonera ha parlato della vittoria del suo Milan nel derby di domenica contro l’Inter. Dichiarazioni anche su Rafael Leao.

Dopo tante delusioni si è riaccesa la luce in casa Milan. Il Diavolo è risorto dalle ceneri ed ora sembra pronto ad iniziare per davvero la sua stagione. La vittoria contro l’Inter può rappresentare un punto di svolta per i Rossoneri e già domani sera contro il Lecce è attesa una conferma da parte della squadra dell’ottima prestazione mostrata contro i campioni d’Italia. Ad essere dello stesso avviso è anche l’ex rossonero Kakà.

Kakà sicuro dopo il derby: “Il Milan ha dato un grande segnale”

Il brasiliano è intervenuto ai microfoni di SportMediaset in occasione dell’evento FC25 EASports. L’ex fantasista ha sottolineato quanto possa essere importante questa vittoria per il morale della squadra. Spazio anche per qualche dichiarazioni nei confronti di Rafael Leao e Matteo Gabbia:

Nel derby il Milan ha dato un grande segnale dopo quello che è successo contro il Liverpool. La vittoria l’Inter, giocando bene, è stata una buona risposta. Se continueranno così ci sono buone prospettive per il campionato. Si è vista una squadra con un atteggiamento diverso e molto buono, che lottava per il risultato. Leao? È un giocatore che mi piace tantissimo, ha forza, qualità e tecnica. Bisogna sostenerlo. Gabbia può aiutare anche la Nazionale italiana, un altro rossonero in azzurro.

Queste le dichiarazioni di Kakà che spera, dunque, che questa vittoria non sia un semplice fuoco di paglia ma che possa rappresentare, invece, un nuovo inizio. Tanta fiducia anche in Leao, che va però sostenuto.