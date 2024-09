Milan, la Curva Sud non perdona Ibrahimovic: il messaggio è chiaro

La scelta di Ibrahimovic ha fatto discutere nel corso dell’ultima giornata di Serie A, la Curva Sud intanto sui social non lascia passare nulla.

È arrivato il secondo pareggio in tre partite per la squadra sette volte vincitrice della Champions League, che ormai sembra essere ben lontana da quel tipo di Milan che padroneggiava in Europa. Un Milan disunito, che mostra segni di debolezza importanti. La classifica già condanna i rossoneri perché sono solamente due i punti raccolti e sono già sei le lunghezze di distanza dalla Juve e dall’Inter. Ora ci sarà la sosta delle Nazionali e il club potrà pensare al futuro prendendo una pausa di riflessione.

Le prime uscite della squadra di Fonseca hanno gelato l’ambiente, in mezzo alla bufera ora ci è finito anche Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese difatti non era presente all’Olimpico di Roma per sostenere la squadra e forse la mancanza di leadership ora si fa sentire più che mai. La motivazione della sua mancanza però ha fatto indispettire i tifosi, soprattutto gli ultras della Curva Sud che sui social non hanno perso tempo a punzecchiare l’ex attaccante.

Ibra in vacanze? La Curva Sud si fa sentire e richiama all’ordine

Un momento buio per il Milan e per quello che doveva essere il nuovo ciclo di Paulo Fonseca. Difatti il tecnico portoghese ha già dietro di sé le ombre del cambio in panchina dopo appena due punti in tre partite. Il club dopo aver concluso il mercato pensava di aver aggiunto valori importanti alla squadra, tuttavia sono stati proprio traditi da alcuni di loro. La faccenda Leao-Theo poi, come se non bastasse, spacca ancora di più l’ambiente. All’Olimpico non era presente Ibrahimovic, e la motivazione ha fatto arrabbiare i tifosi: lo svedese era in vacanza.

Molti hanno criticato la scelta dell’ex rossonero, perchè la scelta di andare in vacanza in un momento così delicato per il Milan dove una figura di leadership è indispensabile? La Curva Sud, con Luca Lucci, sui social hanno subito mandato un segnale chiaro. Un post Instagram con un carosello di foto e video della Curva che tifa per il Diavolo, sotto la didascalia eloquente: “Le vacanze sono finite da un pezzo“.

https://www.instagram.com/p/C_Xs4rduCLn/?igsh=czVrbndqZXM0eHB0

Un richiamo che il Senior Advisor rossonero deve incassare, e ora sarà presto atteso a Milanello per rimettere ordine nell’ambiente grazie alla sua esperienza e alla sua posizione all’interno della rosa.