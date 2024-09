Milan, la mazzata ora è ufficiale: c’è l’annuncio, diversi mesi di stop

Brutte notizie in casa Milan. Il giocatore resterà fermo a lungo e il suo rientro è previsto direttamente nel prossimo anno.

La stagione del Milan è cominciata nel peggiore dei modi. Risultati deludenti, un clima teso complice la recente vicenda del Cooling Break di Theo Hernandez e Rafa Leao e un ambiente che sicuramente non fa bene al neo tecnico rossonero Paulo Fonseca. Le brutte notizie non finiscono qui e anzi, non c’è limite al peggio.

Il club aspettava il suo rientro dopo la sosta, ma Ismael Bennacer si è infortunato durante un allenamento con l’Algeria mentre si preparava per un test in Nazionale. L’infortunio è sembrato subito serio e c’era grande preoccupazione in casa rossonera, ora la mazzata è ufficiale. Attraverso il proprio sito il Milan ha comunicato l’esito della risonanza al centrocampista algerino, giocatore che dovrà restare ai box per molto tempo.

Ecco cosa recita il comunicato: “Gli esami a cui è stato sottoposto oggi Ismael Bennacer hanno confermato una severa lesione del muscolo gemello mediale del polpaccio destro”. Una pesante tegola per la società e per Fonseca che contava di avere il giocatore a disposizione per questa lunga serie di partite. Niente da fare e un’assenza piuttosto pesante per il centrocampo rossonero.

Tegola in casa Milan, le ultime sul giocatore

Il club ha poi continuato confermando che tra una settimana ci sarà una rivalutazione dell’infortunio allo scopo di definire il trattamento migliore per recuperare il giocatore nel migliore modo possibile. Purtroppo le sensazioni dello staff medico della Nazionale algerina erano reali e tutto confermato per la squadra rossonera.

Il giocatore – a meno di clamorosi colpi di scena – non tornerà a disposizione prima di Gennaio 2025 e lo attende quindi una lunga riabilitazione prima di poter tornare in campo. Assenza pesante – complici le cessioni degli ultimi giorni – e il centrocampo rossonero rischia di restare subito in emergenza.

Secondo quanto riporta Sky Sport il club rossonero valuterà nei prossimi giorni se effettuare una terapia conservativa per recuperare il giocatore o andare direttamente con l’operazione. In ogni caso lo stop è grave, almeno 3 mesi o più probabile anche quattro mesi per il forte mediano rossonero.

Pesante tegola e il Milan dovrà fare a meno di Bennacer per i prossimi mesi. Come specificato in più riprese la società non dovrebbe comunque intervenire sul mercato puntando sugli svincolati ma molto probabilmente lancerà alcuni giovani provenienti dal Milan futuro come il talentuoso Zeroli o il neo acquisto Vos, giocatore olandese di cui si parla molto bene.