Milan, la notizia è una manna: nessuno se lo aspettava e può accadere nel derby

Una settimana e lo stadio San Siro si accenderà per dare spazio alla sua stracittadina: la sfida tra Milan e Inter non vedrà esclusione di colpi. Per i rossoneri potrebbe arrivare la sorpresa.

Milan e Inter sono chiamate ad iniziare il proprio cammino in Champions League. Le milanesi sono attese da due squadre ostiche, rispettivamente Liverpool e Manchester City. Difficile, certamente, ma non impossibili da affrontare e da battere, iniziando così a tracciare un solco nel nuovo formato della Coppa dalle Grandi Orecchie.

Non solo Europa. Perché settembre è anche il mese del Derby della Madonnina, al quale i ragazzi di Paulo Fonseca e la squadra Campionessa d’Italia in carica arrivano rallentate. I rossoneri sono riusciti finalmente a portare a casa i primi tre punti stagionali, salendo così a quota 5 punti. Per Simone Inzaghi, invece, c’è il secondo posto, mantenuto grazie al pareggio in extremis contro il Monza.

Una partita storicamente attesa e seguitissima si prepara a regalare nuove emozioni. Con due squadre che potrebbero arrivarci in grande equilibrio, al contrario di quanto avvenuto un anno fa, quando i nerazzurri hanno travolto gli ospiti e impresso già una precisa direzione al campionato stesso. E così per il tecnico rossonero, però, il Derby potrebbe riservare anche un’importante sorpresa.

Verso Inter-Milan: sorpresa in vista per Fonseca?

L’avvio complicato di campionato che ha investito il Milan sembrava non presagire il meglio per la continuazione della stagione, nonostante i nuovi innesti ed i numerosi cambi avvenuti rispetto alla scorsa stagione. Eppure la vittoria di ieri sera ha restituito grande fiducia ai rossoneri, che potrebbe dare una piega diversa al campionato.

Se il Diavolo dovesse vincere la stracittadina contro il Biscione, interrompendo così una striscia negativa che si protrae ormai da troppo tempo, salirebbe a quota 8 punti, gli stessi dell’Inter. I ragazzi di Paulo Fonseca si troverebbe così a condividere la posizione in classifica dei cugini nerazzurri, dopo un inizio che sembrava presagire un futuro prossimo distante.

Una possibilità che, senza dubbi, darebbe un forte segnale a tutte le altre squadre, soprattutto a quelle in cima che ancora non hanno affrontato i rossoneri – fatta eccezione per il Torino di Vanoli, che era quasi riuscito a fermarli. E che, soprattutto, farebbe aggiungere alla bacheca del Milan un risultato positivo nella storia del Derby della Madonnina: i rossoneri, infatti, sono fermi a quota 79 vittorie, contro le 91 dei nerazzurri.