Milan, l’accordo è vicino: rossoneri pronti a metterlo sottochiave

I rossoneri vogliono tornare a vincere ma per farlo dovrà prima passare la sosta nazionali.

Il Milan è prossimo ad ufficializzare una serie di rinnovi importanti per il futuro, il problema rimane ugualmente il presente dove i rossoneri sembrano essere un po’ troppo carenti.

Il Diavolo non riesce ad esprimersi al meglio delle sue potenzialità, dopo il reintegro in rosa di Bennacer e il possibile rinnovo di Theo arriva un’altra notizia positiva in Casa Milan. Il possibile rinnovo di Mike Maignan.

Ibra sorride, vicino il rinnovo di Maignan

Zlatan Ibrahimovic ha dedicato gran parte della sua carriera da calciatore al Milan, ha deciso di volerlo fare anche da dirigente. Dopo aver ribadito fiducia a Fonseca si prova a dargli sempre più mezzi, pronto il rinnovo di Mike Maignan

Come riferito da Nicolò Schira sul proprio profilo di X, proseguono proficuamente i dialoghi nel calciomercato Milan per il rinnovo di Mike Maignan: «Sono in corso i contatti per il prolungamento del contratto di Mike Maignan con l’AC Milan fino al 2028. Previsto un incontro con i suoi agenti nei prossimi giorni per cercare di definire l’accordo in autunno».

Il club in via Aldo Rossi vuole ufficialmente blindare l’estremo difensore francese ex Lille.