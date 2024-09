Milan, l’affare sta sfumando: è pronto ad accettare un’altra offerta

Il calciomercato del Milan non sembra esser finito, con il calciatore che sta per accettare un’altra offerta da un club estero

Nonostante la chiusura del calciomercato da appena due giorni, il Milan si trova costretto a guardare al mercato degli svincolati per cercare di rinforzare una rosa che ha deluso nelle prime uscite stagionali.

Con tre partite di campionato già disputate e nessuna vittoria all’attivo, la squadra di Paulo Fonseca è sotto pressione. I rossoneri, infatti, hanno messo nel mirino diversi giocatori liberi a parametro zero, pronti a cogliere l’opportunità di migliorare una rosa che finora non ha convinto.

L’avvio di stagione ha evidenziato alcune lacune che Fonseca sperava di non dover affrontare così presto. Con un calendario fitto di impegni all’orizzonte, incluso l’esordio in Champions League, il Milan non può permettersi altri passi falsi. La sosta per le nazionali offre un breve respiro, ma al ritorno in campo servirà un cambio di marcia deciso.

Nelle ultime ore di mercato la società rossonera, oltre a Tammy Abraham, ha provato a prendere anche Adrien Rabiot a costo zero, ma l’affare era inevitabilmente legato alla cessione di Bennacer (per una questione di liste).

L’algerino non è partito e l’arrivo di Rabiot è andato via via a sfumare. E adesso sta arrivando anche la decisione definitiva.

Milan, niente Rabiot: ci sta provando un altro club

La storia d’amore tra il Milan e Adrien Rabiot dopo tante voci di mercato è destinata a tramontare: secondo quanto riportato da “Fanatik” il Galatasaray è stato l’unico club a muoversi con insistenza per trovare un accordo e provare a convincere il calciatore ad accettare l’offerta.

L’ex Juventus preferirebbe la Premier League, ma nessuna squadra si è mossa concretamente.

Il Milan anche durante la sessione di calciomercato ci ha provato e negli ultimi giorni era tornato alla carica, ma l’affare non si è concretizzato. Il motivo principale del mancato affondo all’operazione Rabiot è la cessione di Ismael Bennacer che non è avvenuta, nonostante club arabi interessati a lui.

Il centrocampista algerino non sembra propenso nell’andare a giocare in Arabia Saudita e, al momento, ha declinato le offerte. Complice in questo anche la richiesta alta del Milan per il suo centrocampista, la cui clausola rescissoria presente all’interno del contratto ammonta a 50 milioni di euro.

Il club rossonero è pronto a trattare ma non ad abbassare notevolmente il prezzo e, solo nel caso in cui dovesse arrivare un’offerta last minute da parte dell’Arabia nelle sue ultime ore di mercato, si incrementerebbero nuovamente le voci su Rabiot e, chissà, un accordo definitivo.