Milan, le ultime da Milanello: non è ancora recuperato

Le ultime news da Milanello dopo l’allenatore: il giocatore non è ancora rientrato ma c’è ottimismo

Il Milan deve sfruttare l’abbrivio del derby per dare una sterzata alla sua stagione. La rete di Gabbia valida per il 2-1 nel derby deve essere l’alba di un nuovo inizio dopo le pessime prime giornate.

Paulo Fonseca sta lavorando a Milanello insieme a tutta la squadra per preparare al meglio la partita col Lecce.

Rispetto all’Inter, il mister prepara un possibile turnover per far rifiatare qualcuno e recuperare energie, anche perché martedì c’è la sfida col Bayer Leverkusen in Champions League.

Entro venerdì potrebbe tornare a disposizione Davide Calabria, che oggi ha svolto allenamento personalizzato in campo. Non è ancora recuperato quindi, ma c’è ottimismo per un suo rientro nei prossimi giorni.

Se dovesse recuperare, non è da escludere che possa giocare anche titolare al posto di Emerson Royal, che ha speso davvero tanto domenica sera al derby.

Infortunio Sportiello, come sta il portiere: i dettagli

Lavoro personalizzato anche per Marco Sportiello ma in palestra. Il portiere è ancora alle prese con un serio infortunio alla mano procurato in albergo negli States durante la tournée.

Sportiello potrebbe rientrare fra qualche settimana: avrà bisogno di tempo per recuperare.

In ogni caso per il suo rientro non c’è fretta: Maignan, dopo lo spavento per l’infortunio col Liverpool, sta benissimo ed è stato decisivo anche nel derby con una incredibile parata su Thuram.

E se dovessero esserci problemi, al suo posto è pronto Torriani, il giovanissimo portiere che ha fatto molto bene negli States e che ha debuttato in Champions League proprio coi Reds.