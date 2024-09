Milan, Leao ancora nel mirino della critica: spunta l’affondo a sorpresa

Il giocatore del Milan vive da tempo alti e bassi e le ultime dichiarazioni non piacciono. Ancora un nuovo attacco nei confronti di Leao.

Fino ad ora la stagione dell’attaccante portoghese Rafa Leao è stata tutt’altro che esaltante, tante difficoltà e critiche e solo poche prestazioni all’altezza del suo nome. Persino nel derby vinto contro l’Inter il calciatore non ha offerto una prestazione straordinaria ed anzi è stato uno dei pochi a ricevere critiche nonostante la vittoria.

Fonseca lo ha sostituito a pochi minuti dal termine e le lamentele del giocatore – apparso contrariato a fine match – hanno fatto il giro dei social, soprattutto lui fermo a bordo campo in occasione del gol di Gabbia e un giocatore che non riesce a sbloccarsi. Contro il Lecce Leao avrà l’occasione per spegnere i mugugni di tifosi e addetti ai lavori ma intanto nelle ultime ore hanno fatto rumore alcune dichiarazioni.

Durante la trasmissione Cronache di Spogliatoio l’ex calciatore Federico Balzaretti ha commentato con pungenti dichiarazioni il momento di Leao e ha rilasciato una sentenza piuttosto netta, parole che per certi versi sorprendono: “A Leao sta mancando l’evoluzione. Si è fermato da due anni, quel Leao che andò a Napoli due anni fa e dribblava tutti non c’è, è rimasto li”, la chiosa dell’ex giocatore.

Leao attaccato in difesa, colpo di scena

Negli ultimi mesi il calciatore ha subito diverse critiche e gli alti e bassi del giocatore portano i media ad attaccarlo e anche Balzaretti è andato giù abbastanza pesantemente: “Quando giochi con quelli che hanno fame, giocano per vincere la partita e chiudere la partita, si vede la differenza. Lui sembra giocare per gusto, solo per divertimento”.

Balzaretti ha fatto il paragone con l’ex compagno di squadra alla Roma Momo Salah, giocatore discontinuo ad inizio carriera ma che è poi esploso ed è diventato il campione al Liverpool che tutti noi conosciamo. Poi un messaggio al giocatore in vista del futuro: “Se vuoi essere un top devi andare minimo in doppia cifra. Diciamo che Leao in un campionato come la serie A dovrebbe arrivare minimo a 15 gol”.

Una sentenza forte e un messaggio chiaro al giocatore, chiamato a riscattarsi sin dalla sfida di domani sera contro il Lecce. La stagione di Leao è attesa a una svolta, sia Fonseca che i tifosi attendono una reazione d’orgoglio dopo l’inizio difficile.