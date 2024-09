Milan, Leao sorprende su Fonseca: “Mi sta aiutando su questo”, poi sulla fascia da capitano

Rafael Leao ha parlato in conferenza stampa al fianco di Paulo Fonseca alla vigilia del big match di Champions contro il Bayer Leverkusen.

Dopo le convincenti vittorie contro Inter e Lecce, per il Milan si riaprono le porte della Champions League. I Rossoneri saranno ospiti del Bayer Leverkusen di Xabi Alonso, dove l’obiettivo sarà quello di sbloccare la casella punti dopo la sconfitta contro il Liverpool alla prima giornata. In questi minuti si è tenuta la conferenza stampa del club e al fianco di Paulo Fonseca è intervenuto anche Rafael Leao.

L’esterno portoghese ha risposto a diverse domande, affrontando molti temi come i consigli tattici ricevuti da Fonseca. L’ex Sporting Lisbona ha poi fatto sognare tutto il popolo rossonero, parlando del sogno Champions League. Dichiarazioni anche sulla responsabilità di indossare la fascia da capitano di uno club più importanti al mondo:

FASCIA DA CAPITANO – Essere capitano è sempre un orgoglio. Poi sono un ragazzo molto timido, quindi anche da capitano non parlo tanto, preferisco parlare in campo.

MENO GOL – Voglio vincere, se per vincere serve fare sacrifici non ho problemi a farlo. I dettagli sono molto importanti in queste partite qua. Queste cosa fanno la differenza.

DERBY – Il mister non ci ha fatto vedere niente dell’Inter prima della partita. Sapevamo già come giocano e non voleva metterci in testa troppe cose. Io non vincevo da due anni e nella mia testa volevo vincere: non volevo essere protagonista ma aiutare la squadra e vincere.