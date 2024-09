Milan-Lecce, Fonseca cambia l’attacco: decisione a sorpresa

Missione aggancio al primo posto, almeno per una notte. Per raggiungere la vetta, il Milan di Fonseca potrebbe cambiare volto, in primis in attacco.

Una suggestione che, fino a meno di una settimana fa, appariva impensabile. In caso di vittoria contro il Lecce, il Milan potrebbe agganciare il Torino a quota undici punti e guardare tutti dall’alto, almeno per una notte. A “San Siro”, calcio d’inizio ore 20.45, i rossoneri vogliono dare continuità alla super vittoria ottenuta nel derby, mettendo quindi in fila tre affermazioni in campionato e rinsaldando ulteriormente la posizione di Paulo Fonseca in panchina.

A Milano arriva però una formazione ben strutturata, solida e che può far male in attacco con i suoi talenti.Dopo i due k.o. iniziali, il Lecce di Luca Gotti ha inanellato tre risultati utili. Non sarà un compito agevole per il Diavolo superare i salentini.

Leao e compagni dovranno approcciare alla gara come già svolto domenica scorsa contro l’Inter, aggredendo fin da subito l’avversario e non lasciando spiragli alla manovra offensiva. Il tecnico portoghese non dovrebbe mescolare le carte rispetto al derby, eccezion fatta per il reparto avanzato.

Milan, Fonseca cambia l’attacco: chi parte da titolare contro il Lecce

Secondo quanto riportato da “La Gazzetta dello Sport”, Fonseca dovrebbe affidare le chiavi dell’attacco a Tammy Abraham.L’inglese si è subito calato alla grande nella nuova realtà e punta al secondo gol dopo il rigore messo a segno contro il Venezia. L’ex Roma non dovrebbe però essere affiancato da Alvaro Morata, alle prese con una borsite. Lo spagnolo sarà con ogni probabilità risparmiato per la Champions.

Niente Morata, ergo niente 4-4-2. Giocoforza, si torna al 4-2-3-1. Sulla trequarti, affianco a Leao e Pulisic, dovrebbe agire Loftus-Cheek, che ritrova una maglia da titolare dopo la panchina nel derby. Arretrerà quindi Reijnders, schierato in diga assieme a Fofana. Non cambia, infine, il reparto arretrato. Davanti a Maignan, spazio all’eroe del derby Gabbia e Tomori, con Emerson Royal e Theo Hernandez terzini.

4-4-2 confermato, invece, per il Lecce, con Falcone tra i pali difeso da Baschirotto e Gaspar, con Dorgu e Gallo sulle fasce. La mediana sarà occupata da Ramadani e Coulibaly. Sull’out di destra Tete Morente, a sinistra Banda. In attacco, al fianco di Nikola Krstovic, ci sarà il grande ex Ante Rebic che, circa un anno dopo l’addio al Diavolo, vuole fare lo scherzetto agli ex compagni.

Scherzetto che il Milan vuole scongiurare a tutti i costi. Dopo la sorpresa nella stracittadina, c’è bisogno di conferme in casa rossonera.