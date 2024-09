Milan-Lecce, Fonseca lancia l’allarme in conferenza: c’è un dubbio in attacco

Dopo la vittoria nel derby il Milan vuole trovare continuità ma potrebbe dover rinunciare ad una pedina in attacco: l’annuncio di Fonseca.

In casa Milan è il momento di dare una svolta alla stagione. Dopo un inizio disastroso sia in campionato che in Champions League, la vittoria nel derby contro l’Inter ha cambiato completamente le carte in tavola, soprattutto per Paulo Fonseca. Il tecnico portoghese, nonostante si mostrasse tranquillo e concentrato nel corso delle conferenze, ha rischiato di finire anzitempo la sua avventura sulla panchina rossonera. Il gol di Matteo Gabbia ha però cambiato il destino dell’ex Lille, pronto a far cambiare marcia alla sua squadra e a trovare continuità nelle prossime gare.

Il match di domani contro il Lecce sarà fondamentale per confermare quanto di buono mostrato nella partita contro l’Inter. Una delle chiavi per battere la squadra di Simone Inzaghi è stata sicuramente il cambio di modulo, con il passaggio ad un 4-4-2 a trazione anteriore che ha dato i suoi frutti. Modulo che però potremmo non vedere domani sera a causa di un problema fisico che ha colpito l’attaccante rossonero. La coppia Morata-Abraham, che tanto bene ha fatto nella sua prima apparizione nel derby, rischia di scindersi già in occasione dell’appuntamento contro il Lecce.

Milan, Morata in dubbio per il match contro il Lecce: l’annuncio di Fonseca

Come annunciato in conferenza stampa da Paulo Fonseca, Alvaro Morata è in dubbio per il match di domani sera contro il Lecce. L’attaccante spagnolo è stato infatti vittima di una contusione in allenamento, che ha provocato una borsite e che mette in dubbio la sua presenza contro la formazione di Gotti e per le gare a seguire, a partire dalla trasferta di Champions League a Leverkusen di martedì. Queste le parole del tecnico portoghese sulla condizione dell’ex Atletico Madrid:

Abbiamo Morata in dubbio per una borsite dopo una contusione ma è il momento di dare continuità. Abbiamo questo dubbio e vediamo domani. Morata è convocato, aspettiamo domani per vedere se giocherà. Non sappiamo se possiamo usarlo domani anche se non voglio prendere rischi di perderlo per più tempo.

Si tratta del secondo problema fisico per Morata, già vittima di un infortunio muscolare dopo l’esordio in campionato col Torino e costretto ad osservare uno stop di due settimane. Infortunio che, nonostante la presenza dell’attaccante tra i convocati, cambia i piani di Fonseca. Il tecnico rossonero confermerà dal primo minuto di Tammy Abraham, con uno tra Reijnders e Loftus-Cheek che andrà ad occupare la posizione di trequartista. L’obiettivo rimane lo stesso: vincere e trovare continuità.