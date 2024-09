Milan-Lecce, la scelta di Fonseca lascia tutti a bocca aperta: c’entra la fascia da capitano

Il Milan contro il Lecce non stravolge nulla, Fonseca però fa una scelta coraggiosa sul nuovo capitano.

Il Milan a Lecce sarà invariato. Il bel derby vinto troverà forse continuità? Questo è ciò che Fonseca ha intenzione di fare ed ha confermato quindi il 4-4-2 con le due punte Morata-Abraham. Lo spagnolo sembrava essere fortemente in dubbio e tutto faceva pensare alla sola presenza di Abraham, però Fonseca ha stupito tutti ed ecco i due fianco a fianco. Oltre alla formazione titolare c’è stata un’altra sorpresa per il Milan.

Questa riguarda la fascia da capitano. Fascia che siamo stati abituati sempre a vedere al braccio di Calabria, oppure al braccio del suo vice-capitano: Theo Hernandez. Questa volta l’ex tecnico della Roma ha cambiato gli schemi e il giocatore scelto per questo ruolo è senza dubbio sorprendente. Di seguito la notizia su chi sarà il capitano.

La scelta di Fonseca sul capitano: in assenza di Calabria tocca al numero dieci rossonero

A sorpresa il tecnico portoghese ha deciso che il capitano non sarà Theo Hernandez questa sera, in assenza di Calabria, il francese infatti come da prassi sarà il vice.Il tecnico rossonero cambia tutto e la sua scelta ha lasciato certamente i tifosi a bocca aperta. Diffati ecco la scelta di dare la fascia da capitano a Rafael Leao. Il numero dieci in questi stagione, ma anche nella scorsa, ha ricevuto tante critiche da parte dei tifosi. Fonseca però crede in lui e il lavoro sull’esterno sinistro è molto più mentale che tecnico e tattico.

Il portoghese è leggermente in ombra in questa stagione ma Fonseca vuole spronarlo e con una simile responsabilità al braccio il portoghese è chiamato a fare meglio del previsto. In conferenza stampa lo aveva già anticipato, da lui si chiede molto di più, ed ora ecco che le responsabilità aumentano. Con Pioli l’anno scorso Leao aveva già indossato la fascia ambita, segnando anche una rete in quella stessa partita, ma oggi è arrivata la prima nell’era Fonseca.

Dunque adesso anche il portoghese è in lizza per essere la guida in campo del Milan con la speranza che sia sempre più un faro anche in termini di personalità e non solo per appoggiarsi al suo talento come sempre, intanto Fonseca si assicura di aere tante personalità forti in campo.