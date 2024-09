Milan-Lecce, polemica di Gotti sulla sfida di venerdì: le sue parole

Nelle ultime ore l’allenatore del Lecce Luca Gotti si è reso protagonista di una polemica legata alla gara contro il Milan di venerdì.

La vittoria nel derby è stata una vera e propria ninfa vitale per il Milan di Paulo Fonseca. Prima del big match di domenica, i Rossoneri erano con le spalle al muro con il futuro del tecnico portoghese in bilico più che mai. Il successo sui cugini nerazzurri, al termine di una manifestazione di netta superiorità (perlomeno in quei 90 minuti), può però aver cambiato tutto.

La speranza è ovviamente quella che questi tre punti prestigiosi possano far accendere definitivamente la luce in casa rossonera. Le prossime sfide saranno un importante banco di prova per capire tutto ciò. Il primo impegno sul calendario sarà quello a San Siro contro il Lecce in programma il prossimo venerdì.

Per i salentini quella di oggi è stata una giornata tutt’altro che semplice: i Giallorossi sono, infatti, scesi in campo contro il Sassuolo per i sedicesimi di Coppa Italia (agli ottavi ad aspettare c’era proprio il Milan). A vincere, in maniera abbastanza sorprendente, sono stati però i Neroverdi. Nel post partita Luca Gotti, tecnico dei pugliesi, è apparso abbastanza nervoso.

Milan-Lecce, Gotti non ci sta: “È troppo ravvicinata”

L’ex allenatore dell’Udinese è intervenuto nel post partita ai microfoni di SportMediaset, rilasciando alcune dichiarazioni anche sulla prossima sfida che vedrà impegnati i suoi: quella, appunto, contro il Milan. Secondo il tecnico del Lecce, infatti, la sfida di campionato sarà troppo ravvicinata rispetto alla gara di oggi:

La partita di venerdì contro il Milan per noi è troppo ravvicinata. Dovevamo preservare le forze per venerdì e fare anche i conti con il recupero del post Parma, che ci ha lasciato scorie addosso.

Queste, dunque, le dichiarazioni di Gotti che non ha nascosto tutta la sua rabbia nei confronti del calendario. La gara contro il Milan sarà ovviamente molto complicata per i salentini che dovrà anche smaltire questo inatteso K.O. contro il Sassuolo.

Non va inoltre dimenticato che, come ricordato dallo stesso Gotti, il Lecce dovrà anche mettersi alle spalle il rocambolesco pareggio con il Parma. I pugliesi sono stati, infatti, in vantaggio di due reti fino al 93′ prima di subire clamorosamente la rimonta degli emiliani. Il Milan, dal canto suo, dovrà essere bravo ad approfittare di questa fragilità degli avversari per centrare la terza vittoria consecutiva in Serie A.