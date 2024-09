Milan, l’ex rossonero senza dubbi sul post Fonseca: “Bisogna prendere uno dei due”

L’ex Milan ha espresso con sicurezza il suo parere su chi dovrà puntare il club. Il prossimo allenatore dovrà essere uno di loro due.

Quello di domani sera non sarà un semplice derby per il Milan. Oltre alle tante motivazioni che una sfida del genere può dare, per i Rossoneri ci sarà anche la responsabilità di provare a salvare la panchina di Paulo Fonseca. In caso di sconfitta, infatti, il tecnico portoghese sarà costretto con ogni probabilità a fare le valigie.

Tante pressioni, dunque, per il Diavolo che domani a San Siro sarà chiamato ad una prova ben superiore da quelle fatte nelle scorse settimane. La dirigenza ovviamente spera che ciò possa accadere, ma al tempo stesso non vuole farsi trovare impreparata ed è per questo che ha già sondato diversi nomi in caso di eventuale esonero.

I possibili sostituti sono tanti, dai profili con più esperienza a quelli low cost. Starà al club scegliere quale strada eventualmente percorrere, ma è chiaro che i tifosi abbiano delle preferenze. Ad averle è anche la leggenda rossonera José Altafini che ha voluto dare un consiglio alla società.

Altafini spinge per il made in Italy: “Bisogna prendere Sarri o Allegri”

L’ex centravanti italo-brasiliano, che con la maglia rossonera si è tolto tante soddisfazioni come i due Scudetti e la Coppa dei Campioni (con doppietta in finale al Benfica), ha detto la sua su quelle che dovranno essere le prossime mosse del club. Intervistato ai microfoni di Tuttosport, l’ex Milan si è detto convinto che la miglior scelta possa essere quella di puntare su un tecnico italiano:

Spero che il Milan possa risorgere nel derby dalle proprie ceneri, anche se contro l’Inter è dura. La squadra è chiaramente in difficoltà e i giocatori non sembrano seguire Fonseca. Non è riuscito a imporre le sue idee. Per il futuro punterei sicuramente su un italiano: Sarri e Allegri sono ottimi tecnici e farebbero al caso giusto.

Pochi dubbi, dunque, per Altafini che preferirebbe un profilo di esperienza come quelli di Sarri ed Allegri, non a caso accostati al Milan nelle ultime settimane. L’ex attaccante ha poi continuato bacchettando il Milan e non spiegandosi come negli scorsi mesi non si sia affondato il colpo per un nome ben preciso:

Non capisco come il club non abbia puntato su un profilo giovane come Roberto De Zerbi. Sarebbe stato perfetto.

Queste, quindi, le dichiarazioni di Altafini che avrebbe puntato ad occhi chiusi su De Zerbi. Valutazioni diverse, invece, quelle che ha fatto il Milan. Al momento, però, non sembrano aver ripagato.