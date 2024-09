Milan, l’infortunio complica tutto: la notizia sul giocatore

La strada per il giocatore rossonero sembrava già segnata ma il nuovo infortunio rischia di complicare i piani di RedBird.

Dopo l’addio di Pioli, il Milan ha deciso di virare su Paulo Fonseca, convinti delle capacità del tecnico portoghese di trarre il massimo dalla rosa a sua disposizione. Dopo un inizio in cui ha incontrato molta freddezza dal popolo rossonero, il buon precampionato del Milan ha riacceso l’entusiasmo nella Milano del diavolo, che ha risposto con un sold out alla prima a San Siro con il Torino. Le prime tre partite stagionali non sono state delle migliori, evidenziando molte delle lacune che la squadra presentava anche durante l’ultima fase del ciclo Pioli.

In particolare, a destare preoccupazioni è stato il centrocampo, apparso incapace di fare filtro e di attuare coi giusti tempi il pressing ultra offensivo che vuole Fonseca. Per ovviare a questo problema, il Milan ha investito molti milioni per Fofana, centrocampista di quantità e qualità, tra i migliori della scorsa Ligue 1 per palloni recuperati nella metà campo avversaria. L’arrivo del francese potrebbe togliere spazio a Ismael Bennacer, non totalmente ai suoi livelli dopo il brutto infortunio dello scorso anno: un nuovo stop rischia di compromettere anche il suo futuro.

Milan, lungo stop per Bennacer: Marsiglia a rischio?

Rivelatosi decisivo durante l’anno dello scudetto, l’Algerino ha incontrato non poche difficoltà a confermarsi ai suoi livelli, soprattutto a causa di continui stop fisici. In estate l’algerino è stato vicino a lasciare Milano per andare in Arabia ma i rossoneri non hanno trovato un accordo per cedere l’ex Empoli.

L’arrivo di Fofana e la volontà di Fonseca di arretrare anche Loftus tra i due in mezzo al campo ha tagliato lo spazio al mancino di Bennacer: sul centrocampista del Milan era forte l’interesse del Marsiglia di De Zerbi, già sorpresa di questo inizio di Ligue 1, ma l’ennesimo stop rischia di far saltare anche questa opzione.

Il centrocampista si è infortunato nella giornata di giovedì in occasione della partita tra la sua Algeria e la Guinea Equatoriale, valida per le qualificazioni alla prossima Coppa d’Africa. Si teme un lungo stop per il giocatore, che potrebbe già aver finito il suo 2024.

Il club francese potrebbe quindi rivedere i propri piani in vista di gennaio, puntando su un calciatore dalla maggiore affidabilità fisica e atletica. Il rischio per i rossoneri è quello di ritrovarsi la prossima estate con un esubero difficile da piazzare e con ancora due anni di contratto rimanenti. Ma le qualità del giocatore sono note a tutti e si spera in suo ritorno a pieno regime in mediana, in futuro, se si guarda anche a Reijnders spostato più in avanti sulla trequarti a liberare uno slot dietro.