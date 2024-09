Milan-Liverpool, ballottaggio in difesa per Fonseca: le probabili formazioni

Milan-Liverpool è la prima partita della nuova Champions League per la squadra di Fonseca. Quasi tutto pronto per il super big match di San Siro.

Dopo aver trovato, finalmente, la prima vittoria stagionale contro il Venezia di Eusebio Di Francesco, per Fonseca e i suoi ragazzi è già arrivato il momento di pensare al Liverpool.

Questa sera ha infatti inizio la nuova Champions League con i rossoneri che esordiscono con un match di primissimo livello, una sfida dal sapore di grandi notti europee.

A San Siro arriva il nuovo Liverpool di Arne Slot, reduci da un’inaspettata sconfitta in Premier League contro il Nottingham. Ecco le probabili scelte dei due allenatori.

Milan-Liverpool: le probabili formazioni

Ballottaggio in difesa tra Emerson Royal e Calabria, con il capitano rossonero che ha recuperato dalla forte botta che gli ha fatto saltare il Venezia. In attacco, come già confermato da Fonseca, il titolare sarà Morata. Poi tutti i titolarissimi: al centro della difesa torna Tomori. L’inglese completa il reparto difensivo con Pavlovic e Theo Hernandez.

A centrocampo Fofana, Loftus-Cheek e Reijnders. Completano l’attacco gli insostituibili Pulisic e Leao, entrambi reduci da un’ottima prova contro il Venezia. Al centro, come raccontato, giocherà Morata.

Slot schiererà i Reds con Diogo Jota punta, e Salah, Szoboszlai, Luis Diaz a sostegno.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Pavlovic, Tomori, Theo Hernandez; Fofana, Loftus-Cheek, Reijnders; Pulisic, Leao, Morata. All.: Fonseca.

Liverpool (4-2-3-1): Alisson; Alexander-Arnold, Konate, van Dijk, Robertson; MacAllister, Gravenberch; Salah, Szoboszlai, Luis Diaz; Diogo Jota. All.: Slot.