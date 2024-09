Milan-Liverpool, dura contestazione della Curva Sud: cori contro la squadra

Il Milan cade nel primo impegno di Champions League contro il Liverpool: rossoneri sconfitti per 3 a 1 a San Siro.

Il Milan di Paulo Fonseca cade nel primo match della nuova edizione della Champions League: sul prato di San Siro, i rossoneri hanno subito una sconfitta per 3 a 1 contro il Liverpool del neo tecnico Slot. La squadra rossonera è passata subito in vantaggio grazie al gol di Pulisic su assist di Morata, ma nella prima frazione di gioco si sono fatti rimontare, andando nello spogliatoio in svantaggio: Konate e Van Dijk gli autori dei gol dei Reds. Nel secondo tempo, il Milan è stato costretto a rinunciare a Mike Maignan, uscito per infortunio, e ha subito il gol del 3 a 1.

Il gol nei primi minuti aveva dato sensazioni positive a tutto l’ambiente rossonero, ma col passare dei minuti la squadra di Fonseca ha subito sempre più la pressione del Liverpool, che ha rimontato il risultato. Risultato che poteva essere più incisivo, considerato che i Reds hanno colpito due traverse. Nel secondo tempo, oltre ad aver perso il big, il Milan ha perso anche le distanze, subendo dunque la prima sconfitta in Champions League.

Milan, dura contestazione della Curva Sud

La vittoria di Venezia in Campionato non poteva di certo scacciare via le brutte sensazioni accumulate nelle prime tre giornate di Serie A; la vera prova era la partita di questa sera contro il Liverpool e lo sarà quella contro l’Inter di domenica.

Al termine del match contro i Reds, prima del triplice fischio del direttore di gara, la Curva Sud ha cominciato ad intonare pesanti cori contro la squadra rossonera, non contenti della prestazione messa in campo dai propri giocatori. “Tirate fuori i cog****i, ci avete rotto il c***o” sono state le accuse più pesanti rivolte alla squadra di Paulo Fonseca. In prima fila c’erano il capitano Davide Calabria e il neo arrivato Tammy Abraham.

Il tifo rossonero è decisamente arrivato al limite e chiede a gran voce a Fonseca e alla squadra un cambio di passo: la partita contro l’Inter sarà già decisiva, con i tifosi rossoneri pronti a spronare i propri ragazzi. Di certo il Milan non sta vivendo un buon periodo, ma questo proviene anche dalla fine del campionato precedente. Il brutto momento del Milan è testimoniato anche dal fatto che questa sera a San Siro non c’erano nemmeno 60mila persone: un dato decisamente in calo, minore rispetto alla partita contro la Dinamo Zagabria del 2022.