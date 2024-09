Milan-Liverpool, Fonseca ancora sotto accusa: dura sentenza prima della Champions

Il club rossonero è pronto a debuttare in Champions League, ma emergono ancora critiche nei confronti del tecnico portoghese.

Sin dai primi giorni sulla panchina del Milan il tecnico portoghese Paulo Fonseca è stato costantemente nel mirino di tifosi o addetti ai lavori. Nessuno ha gradito di primo impatto la scelta del club e i tifosi in particolare avrebbero optato per una scelta più aggressiva, magari ingaggiando tecnici di primo piano come Antonio Conte o anche piste come Allegri o De Zerbi.

Fonseca non è ancora entrato nel cuore dei tifosi e l’inizio stagione sicuramente non ha aiutato. Le prime gare hanno evidenziato grossi problemi e il Milan ha trovato la prima vittoria stagionale solo alla quarta giornata contro il Venezia. Ora però – sia il tecnico che i giocatori – hanno una grande opportunità, questa settimana è subito fondamentale in casa rossonera. Prima l’esordio in Champions contro il Liverpool e poi il derby con Fonseca che ha la possibilità di rompere la striscia di 6 vittorie consecutive.

Il tecnico potrebbe cosi smentire gli scettici ma nonostante ciò a poche ore dall’esordio europeo c’è chi critica il tecnico. Il giornalista Riccardo Trevisani, intervenuto durante il podcast di Cronache di Spogliatoio, ha duramente attaccato il tecnico rossonero e ha usato parole molto forti:

“Per me Fonseca non è un allenatore da Milan. Parliamo di una squadra che ha vinto sette coppe dei campioni e la mia idea di Milan è di una cosa altissima, Fonseca è un tecnico da Lille o Shakhtar”. Parole forti e che hanno generato un lungo dibattito sui social.

Milan e la dura sentenza su Fonseca

In questo primo periodo sulla panchina rossonera in molti hanno tacciato di tutto ciò il tecnico lusitano e anche i tifosi aspettavano ben altro per il post Pioli. Addirittura c’è chi – nonostante le critiche all’ex tecnico rossonero – preferiva la permanenza di Pioli a questa sostituzione. Inoltre Trevisani ha poi proseguito:

“Ad inizio anno ho detto he il Milan avrebbe preso oltre 50 gol in campionato. Non pensavo a questa media dopo cosi poche partite e se non fai 120 gol con questa media diventa davvero dura”. Trevisani ha poi pronosticato la stagione del Milan ed ha affermato che, complice la scelta di Fonseca, il Milan non andrà in Champions League nella prossima stagione.

I tifosi si augurano ovviamente che il giornalista si sbagli e le prossime due gare possono sicuramente invertire il trend di una stagione cominciata abbastanza male.