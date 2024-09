Milan-Liverpool, Fonseca chiama Leao: l’ha detto in diretta!

Le dichiarazioni del tecnico portoghese in vista della super sfida con gli inglesi, il messaggio a Leao sorprende tutti.

Manca sempre meno all’esordio del Milan in Champions League. Alle ore 21 il calcio d’inizio aprirà il sipario del big match tra i rossoneri e il Liverpool, avversario di enorme qualità. I meneghini cercheranno di ottenere il secondo risultato utile consecutivo tra le mura amiche di San Siro dopo la vittoria di sabato sera. Il clima è rovente, ma a scatenare ancor di più l’entusiasmo dei tifosi è stato Paulo Fonseca che ha inviato un chiaro messaggio a Leao.

Tutto pronto all’inizio della gara tra Milan e Liverpool. Ultimi minuti di attesa per i supporters meneghini, accompagnati da Paulo Fonseca. Il portoghese è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, con un chiaro messaggio rilasciato a Leao. Di seguito quanto evidenziato ai microfoni dell’emittente:

È sempre bello giocare qui davanti ai nostri tifosi. È emozionante giocare la Champions League, sfidiamo un avversario molto forte. Scenderemo in campo con l’obiettivo di regalare ai nostri tifosi una grande gioia. Leao? In queste partite le motivazioni dei giocatori è molto alta. Rafa ha sempre fatto bene in Champions, mi aspetto che sia decisivo oggi. La partita contro il Liverpool può essere importante per mettere in risalto le sue caratteristiche.