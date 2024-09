Milan-Liverpool, l’annuncio di Slot: “Lo farò giocare”

La conferenza stampa di Slot alla vigilia di Milan-Liverpool, ecco le sue dichiarazioni sui rossoneri e su Federico Chiesa

Il Milan torna in campo di nuovo a San Siro per la Champions League. In Italia è arrivato il Liverpool, una delle migliori squadre al mondo, come l’ha definita (e a ragione) Paulo Fonseca.

Il tecnico rossonero ha parlato oggi in conferenza stampa alla vigilia e poco fa è toccato ad Arne Slot, l’allenatore dei Reds.

Un inizio da sogno per lui con tre vittorie (fra cui quella al Manchester United) e un calcio di altissimo livello, poi però sabato a sorpresa la sconfitta contro il Nottingham Forest.

L’olandese, arrivato dal Feyenoord per sostituire Klopp, ha parlato dei rossoneri, di Federico Chiesa (l’unico acquisto dell’estate) e anche di Rafael Leao.

Slot in conferenza stampa: “Leao? Non c’è solo lui”

Su di è il più pericoloso del Milan, Slot ha parlato di squadra ma ha poi citato un nome: “Ho in mente Reijnders. Rispettiamo tantissimo il Milan ma non siamo impauriti. Reijnders e anche tutti gli altri“.

Come detto, l’unico acquisto del mercato del Liverpool è Chiesa, preso nelle ultime ore di mercato dalla Juventus per poco più di 10 milioni. Per adesso non ha ancora debuttato ma domani sarà disponibile: “Giocatore di qualità che segna tanti gol, recupera palloni e gioca in tante posizioni. Giocherà i primi minuti con questa maglia domani ma non sarà titolare“.

Chiesa è infatti reduce da un problema muscolare e anche nelle ultime ore ha svolto solo allenamento individuale. Slot però ha comunque deciso di portarlo in panchina e, come annunciato, lo farà giocare.

Slot ha espresso anche un parere su Leao: “Si parla tanto di lui, è un grandissimo giocatore ma quando parliamo dei top player ci dimentichiamo quelli che sono appena sotto. Lo affronteremo di squadra, sappiamo che ce ne sono anche altri“.