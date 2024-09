Milan-Liverpool, le formazioni ufficiali: la decisione su Calabria e Morata

Ufficiali le scelte di formazione dei due tecnici, Fonseca ha deciso sull’impiego dei due esperti giocatori.

Milan pronto all’esordio stagionale in Champions League, l’attesa è ai minimi termini. Dopo la roboante vittoria di campionato, gli uomini di Fonseca scenderanno nuovamente in campo tra le mura amiche di San Siro. Dall’altra parte ci sarà il Liverpool di Arne Slot, formazione che vive un buon periodo di forma nonostante l’ultimo deludente risultato. Il coefficiente di difficoltà per il Diavolo è elevatissimo, ma a parlare sarà il campo. Intanto, sono state diramate le formazioni ufficiali delle due squadre: tre rientri per i rossoneri.

Milan Liverpool, Morata torna dal 1′: le scelte di Fonseca

Tutto pronto per l’inizio di Milan Liverpool, prima sfida stagionale di Champions League per i rossoneri. Da sottolineare il ritorno in campo di Calabria e Morata, entrambi out dai titolari di Milan Venezia. Di seguito le formazioni ufficiali dei due tecnici:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Pavlovic, Theo Hernandez; Fofana, Loftus-Cheek; Pulisic, Reijnders, Leao; Morata. All. Fonseca.

LIVERPOOL (4-2-3-1): Alisson; Arnold, Konaté, Van Dijk, Tsimikas; MacAllister, Gravenberch; Salah, Szoboszlai, Luis Diaz; Diogo Jota. All. Slot.

Schieramento a specchio per le due squadre, pronte a regalare spettacolo ai propri tifosi. Il pubblico milanista è pronto a tramutarsi nel dodicesimo uomo, si attende solo il calcio d’inizio. Milan – Liverpool, parola al campo.