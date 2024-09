Milan-Liverpool, Pulisic analizza la gara: poi sul Derby

Le dichiarazioni dell’esterno rossonero, autore del gol del vantaggio: lanciata la sfida ai cugini nerazzurri.

Esordio in Champions League da dimenticare per il Milan, sconfitto per tre a uno sotto lo sguardo dei propri tifosi. Inizio di partita convincente da parte dei padroni di casa che hanno trovato la rete del vantaggio dopo soli 3′ grazie a Pulisic, autore del suo secondo gol in competizione con la maglia rossonera. I ragazzi di Fonseca non sono però riusciti a far viaggiare la gara sui propri binari, subendo il pareggio al 23′ e la firma di Van Dijk al 41′. Pochi spunti individuali hanno interrotto il monologo del Liverpool, vicino ad allargare il vantaggio in molteplici occasioni.

A incidere sul match anche la tegola Maignan, uscito per triplice infortunio al 51′ lasciando spazio a Torriani. Il classe 2005 ha subito il primo gol della propria carriera europea dopo un quarto d’ora di gioco dal proprio ingresso. Risultato deludente per i meneghini, colpevoli di non aver rispettato le aspettative. La tenuta mentale della squadra è da tenere in considerazione, il Diavolo non vive un buon momento. Periodo estremamente delicato se si considera anche che tra pochi giorni andrà in scena l’attesissimo derby di campionato con l’Inter. Intanto, proprio Pulisic è intervenuto nel post-gara lanciando un chiaro messaggio proprio ai rivali meneghini.

Milan, Pulisic dopo l’amaro esordio: “Momento molto difficile”

Milan uno, Liverpool tre il risultato finale dell’attesissima gara di Champions League. Esordio pessimo per i rossoneri guidati da Fonseca, autori di una deludente prestazione. Dopo pochi minuti dal fischio finale è intervenuto proprio Pulisic, autore del gol del vantaggio, che ai microfoni di Sky Sport ha sottolineato:

“Un altro brutto risultato per noi, dobbiamo trovare soluzioni e migliorare.

In certi momenti l’energia l’abbiamo avuta ma in altri sembra che non abbiamo avuto lo slancio giusto. Inizio di stagione molto difficile per noi, dobbiamo migliorare. Derby? È una grande partita per noi, siamo pronti per lottare. Abbiamo la possibilità di dare una svolta e dobbiamo fare di tutto”.

Questo quanto evidenziato dall’attaccante statunitense che ha illuso i propri tifosi dopo soli 3′. Lo sguardo del giocatore e dell’ambiente rossonero è rivolto al derby di domenica, gara di fondamentale importanza per Paulo Fonseca.