Milan-Liverpool, svelato l’arbitro del match: la designazione

La UEFA ha reso noti i nominativi della terna arbitrale che sarà impegnata nel primo match di Champions League del Milan, contro il Liverpool.

Dopo la vittoria in Campionato sul Venezia, per il Milan di Paulo Fonseca non c’è tempo di riposare, poiché la settimana che viene è una settimana importante: i rossoneri saranno prima impegnati nel primo match della nuova Champions League, contro il Liverpool, mentre domenica prossima scenderanno in campo contro i cugini nerazzurri, esattamente a 5 mesi di distanza dall’ultima volta, quando l’Inter vinse proprio contro il Milan il suo 20° Scudetto.

Champions League, scelto l’arbitro di Milan-Liverpool

Martedì sera, alle ore 21:00, sul prato di San Siro si giocherà la sfida tra Milan e Liverpool, un match mai banale per la storia passata tra i due club. La squadra rossonera e i Red Devil si affronteranno nel primo degli otto match previsti per ciascuna squadra, prima di decretare le 16 finaliste che affronteranno il tabellone finale.

La UEFA ha reso noto i nominativi della terna arbitrale che scenderà in campo per dirigere il delicato match: ad arbitrare il match sarà l’arbitro norvegese Espen Eskas, alla sua prima direzione sia del Milan sia del Liverpool. Gli assistenti saranno i colleghi Engan e Bashevkin; quarto uomo sarà Hagenes.

Il fischietto norvegese è “giovane” nella competizione, infatti fino ad ora ha diretto solamente 5 gare, l’ultimo lo scorso anno tra City e Copenhagen. Per lui una bella sfida da arbitrare, tra due squadre che cercano fiducia in questo inizio di stagione.