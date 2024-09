Milan, lo svincolato ha detto no: l’indiscrezione spiazza i tifosi rossoneri

L’indiscrezione ha gelato i tifosi del Milan: la società rossonera si è beccato un secco no dal calciatore attualmente svincolato.

Nell’ultima campagna acquisti il Milan ha messo a segno una serie di acquisti mirati e ambiziosi, funzionali alla filosofia di gioco di mister Paulo Fonseca. Il mercato rossonero è stato caratterizzato da colpi del calibro di Morata, Pavlovic, Emerson Royal, Fofana e Abraham. A questa lista di nuovi innesti, la società lombarda avrebbe valuto aggiungere un altro elemento di valore. Si tratta di uno svincolato di lusso.

Speranze svanite: il giocatore ha detto no!

Secondo quanto raccolto dal quotidiano ‘La Gazzetta dello Sport’, il Milan ha cercato concretamente di portare Adrien Rabiot in maglia rossonera. Il club lombardo avrebbe fatto più di un tentativo per convivere il centrocampista attualmente svincolato, muovendo dei passi decisi nella fase finale del calciomercato.

Il Milan avrebbe presentato all’entourage del calciatore francese un’offerta da un contratto pluriennale da oltre 5 milioni di euro a stagione. Una proposta che l’ex centrocampista della Juventus avrebbe declinato senza esitare, decidendo di rimanere tuttora senza squadra. A causa anche della permanenza di Bennacer, il Milan non avrebbe avuto la forza economica per poter rilanciare, mettendo fine alla propria corsa per Rabiot.

Proprio per quanto riguarda Ismael Bennacer, il Milan ha deciso di reintegrarlo in rosa dopo non essere riuscito a cederlo. L’ex Empoli voleva il trasferimento in Arabia Saudita, ma l’unica offerta concreta sarebbe arrivata solo dal Marsiglia. Proposta giunta sul tavolo del Milan agli sgoccioli del mercato che non ha permesso alle parti in causa di trovare un punto di incontro. Il centrocampista algerino, che ha un contratto fino al 2027 da 4 milioni a stagione, adesso potrebbe diventare uno dei pilastri portanti del centrocampo di Fonseca, così come lo è stato per Stefano Pioli.